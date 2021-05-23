СРАВНЕНИЕ | Рынок недвижимости в Эстонии, Латвии, Литве и Украине: какие квартиры продают и как пандемия повлияла на цены?(1)
В Эстонии меньше всего однокомнатных квартир
По данным сайта KV.ee, в Эстонии выставлено на продажу 6876 квартир. В категории до 50 кв.м продаются почти половина от общего количества — 2760 объектов. Все остальные квартиры имеют площадь больше чем полсотни квадратных метров.
Количество квартир по количеству комнат:
1-комнатные: 950 кв. (13,81%)
2-комнатные: 2476 кв. (36,1%)
3-комнатные: 2349 кв. (34,17%)
4+-комнатные: 1101 кв. (16,01%)
Председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что пандемия коронавируса не повлияла пагубно на рынок недвижимости.
— Весной прошлого года никто не знал, чего ожидать дальше, будут ли расти цены на квартиры или вовсе понизятся. Застройщики также в свою очередь столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы из Украины и с задержками стройматериалов на таможнях. Но еще в прошлом году мы давали свой прогноз, что все-таки из-за кризиса пострадает покупательская способность у эстонцев, но все в итоге стабилизируется. Теперь в Эстонии мы можем наблюдать увеличение спроса на жилье, но все же это ожидаемая реакция инвесторов после некоторого затишья. Строительство идет. Украинцы возвращаются на работу в Эстонию и другие страны Балтии. Квартиры продают и покупают. Рынок ожил, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Стоит отметить, что в Эстонии сейчас большой спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Но застройщики не забывают и о маленьких жилищах. Цены на квартиры тоже растут. Средняя цена за 1 кв.м новостроя в Таллинне уже достигла отметки в 3000 евро. И это не предел, потому что во многих домах квартиры продаются еще на стадии строительства.
В Латвии продают в основном трёшки
Согласно данным с сайта city24.lv, в Латвии выставлено на продажу 5463 квартир, меньше чем в Эстонии. Но в отличие от соседней страны, в Латвии до 50 кв.м продается всего 1171 квартира. Все остальное количество квартир, а это 4349 объектов, имеют площадь больше чем 50 кв.м.
Количество квартир по количеству комнат:
1-комнатные: 417 кв. (7,63%)
2-комнатные: 1505 кв.(27,56%)
3-комнатные: 2296 кв. (42,02%)
4+-комнатные: 1245 кв. (22,79%)
— В Латвии в основном продаются двух-трехкомнатные квартиры. По информации Центрального статистического управления, цены на жилье понизились. В основном в этой стране покупают серийные квартиры, но жилье в новостроях тоже пользуется особым спросом, который сейчас превышает предложение. Поэтому можем предположить, что цены на жилье в Риге и других городах Латвии будут расти, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
В Литве продают двухкомнатные квартиры и трешки
В Литве, согласно сайту Aruodas.lt, продаются 6835 квартир. И площадью до 50 кв.м продается 2873 квартиры.
Количество квартир по количеству комнат:
1-комнатные: 1085 кв. (15,87%)
2-комнатные: 2644 кв. (38,68%)
3-комнатные: 2287 кв. (33,46%)
4+-комнатные: 819 кв. (11,98%)
— В отличие от Латвии, в Литве наблюдается скачок цен на жилье. Об этом говорится в отчете Литовской ассоциации развития недвижимости. По их данным, цены на жилье за последние 12 месяцев выросли на 7,2%, — говорит Артем Уманец. — Сейчас спрос на жилье в Литве увеличился и из-за того, что государство собирается внести некоторые поправки в закон о земле. Из-за этого жилье среднего класса может значительно вырасти в цене.
В Украине больше всего однокомнатных квартир
В Украине, по данным онлайн-площадки по продаже недвижимости DOM.RIA.com (сайт №1 в Украине от эстонской компании RIA.com Marketplaces), продаются 364 366 квартир. И до 50 кв.м в этой огромной стране продается чуть более 140 000 квартир, все остальные по площади больше.
Количество квартир по количеству комнат:
1-комнатные: 136228 (37,39%)
2-комнатные: 119986 (32,93%)
3-комнатные: 85083 (23,35%)
4+-комнатные: 23069 (6,33%)
— В Украине очень огромный рынок недвижимости. И по сравнению со странами Балтии, тут продают больше всего однокомнатный квартир. В основном речь идет о „хрущевках“ и „чешках“. Но за последнее десятилетие в Украине очень активно застраивают города хорошими жилищными комплексами. Спрос есть. И как отмечает Государственная служба статистики Украины, за год цены на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном — на 12,4%. И больше всего подорожали именно однокомнатные квартиры. По нашим расчетам, рост цен продолжится,— сказал в заключение Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес именно в Украине.
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