СРАВНЕНИЕ | Рынок недвижимости в Эстонии, Латвии, Литве и Украине: какие квартиры продают и как пандемия повлияла на цены?

В Эстонии меньше всего однокомнатных квартир

— Весной прошлого года никто не знал, чего ожидать дальше, будут ли расти цены на квартиры или вовсе понизятся. Застройщики также в свою очередь столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы из Украины и с задержками стройматериалов на таможнях. Но еще в прошлом году мы давали свой прогноз, что все-таки из-за кризиса пострадает покупательская способность у эстонцев, но все в итоге стабилизируется. Теперь в Эстонии мы можем наблюдать увеличение спроса на жилье, но все же это ожидаемая реакция инвесторов после некоторого затишья. Строительство идет. Украинцы возвращаются на работу в Эстонию и другие страны Балтии. Квартиры продают и покупают. Рынок ожил, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Стоит отметить, что в Эстонии сейчас большой спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Но застройщики не забывают и о маленьких жилищах. Цены на квартиры тоже растут. Средняя цена за 1 кв.м новостроя в Таллинне уже достигла отметки в 3000 евро. И это не предел, потому что во многих домах квартиры продаются еще на стадии строительства.