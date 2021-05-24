ФОТО | В Хааберсти недалеко от озера Харку строятся новые дома

Строительство района Järveotsa Kodud началось осенью 2020 года. К концу этой недели первый 5-этажный жилой дом по Тасанди, 8 достигнет полной высоты, а готовы к заселению новые дома будут в конце года. Запускается вторая очередь строительства жилого квартала, в рамках которой на Тасанди, 1 и 3 будут возведены 5- и 8-этажные жилые дома с 74 двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами.

“Несмотря на то, что на сегодняшнем рынке недвижимости наблюдаются признаки дефицита, Bonava не приостановила в условиях пандемии ни одного проекта. В этом году мы продолжим выводить на рынок новые проекты согласно заявленному плану. Несмотря на то, что в последние годы неподалеку от озера Харку застройщики развивают сразу несколько проектов жилой недвижимости, люди продолжают проявлять интерес к квартирам в этом районе. Спрос на качественное и доступное жилье на окраине города явно присутствует. Две трети квартир первого этапа Järveotsa Kodud уже проданы или забронированы интересующимися клиентами”, — рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

“Järveotsa Kodud предлагают семьям комфорт современного городского жилья, близость к природе, и хорошо подходят в качестве первого собственного дома. Мы создаем для будущих жильцов полноценную среду с продуманными зонами отдыха и игровыми площадками, где парковки находятся под зданиями и на границах участков. Мы также построим новую улицу Тасанди. Кроме того, нашим приоритетом является сохранение и обустройство граничащего с Järveotsa Kodud ручья Ярвеотса, который наряду с тропой здоровья придает дополнительную ценность и уникальность всему району”, — добавил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.