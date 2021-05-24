ФОТО | В Хааберсти недалеко от озера Харку строятся новые дома
Строительство района Järveotsa Kodud началось осенью 2020 года. К концу этой недели первый 5-этажный жилой дом по Тасанди, 8 достигнет полной высоты, а готовы к заселению новые дома будут в конце года. Запускается вторая очередь строительства жилого квартала, в рамках которой на Тасанди, 1 и 3 будут возведены 5- и 8-этажные жилые дома с 74 двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами.
“Несмотря на то, что на сегодняшнем рынке недвижимости наблюдаются признаки дефицита, Bonava не приостановила в условиях пандемии ни одного проекта. В этом году мы продолжим выводить на рынок новые проекты согласно заявленному плану. Несмотря на то, что в последние годы неподалеку от озера Харку застройщики развивают сразу несколько проектов жилой недвижимости, люди продолжают проявлять интерес к квартирам в этом районе. Спрос на качественное и доступное жилье на окраине города явно присутствует. Две трети квартир первого этапа Järveotsa Kodud уже проданы или забронированы интересующимися клиентами”, — рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.
“Järveotsa Kodud предлагают семьям комфорт современного городского жилья, близость к природе, и хорошо подходят в качестве первого собственного дома. Мы создаем для будущих жильцов полноценную среду с продуманными зонами отдыха и игровыми площадками, где парковки находятся под зданиями и на границах участков. Мы также построим новую улицу Тасанди. Кроме того, нашим приоритетом является сохранение и обустройство граничащего с Järveotsa Kodud ручья Ярвеотса, который наряду с тропой здоровья придает дополнительную ценность и уникальность всему району”, — добавил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.
В Järveotsa Kodud появятся современные и функциональные 2-4-комнатные квартиры площадью от 40 до 80,7 м². В каждой квартире будут балкон, а также предусмотрены кладовка и персональное парковочное место. Домам присвоен класс энергетической эффективности B, что обеспечивает низкие коммунальные расходы. В отличие от первой очереди, в новых домах по Тасанди, 1 и 3 будет использоваться водяной обогрев полов. Первый жилой дом по Тасанди, 8 будет завершен к концу этого года, а второй — осенью 2022 года. Целиком жилой район с пятью многоквартирными домами и 174 квартирами будет сдан в 2024 году.
Järveotsa Kodud — современный семейный район в Хааберсти, недалеко от отличающегося уникальной природной средой Астангу возле озера Харку, обладающий быстрым сообщением с центром города и предоставляющий разнообразные возможности отдыха на природе, занятий в спортивных клубах и тропах здоровья. Совсем близко расположены продуктовые магазины, школы и детские сады, а центр Rocca al Mare, Saku Suurhall и Таллиннский зоопарк находятся всего в нескольких минутах езды. В ближайшие годы Таллинн планирует построить 13-километровый зеленый коридор из Пыхья-Таллинна в Астангу с поддерживающим разнообразие видов озеленением, зонами отдыха и различными возможностями занятий спортом.