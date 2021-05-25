Дизайн и интерьер
25.05.2021, 07:50

ГАЛЕРЕЯ | Семь миллионов евро, и все это станет вашим! Что скрывает самая дорогая в Эстонии вилла, которую продает Тауно Кангро

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Мадис Юрген
Принадлежащая скульптору Тауно Кангро (54) «Гранитная вилла» (эст. «Graniitvilla») в Лайтсе - это самый дорогой выставленный на продажу дом в Эстонии. Какие же чудеса можно получить за эти деньги?

– Это просто ужас какой-то, что здесь было двадцать лет назад. Один конец дома облюбовали бомжи. Крыша обвалилась. Собачьи останки внутри. Домовый гриб разросся до пяти метров… Кошмар!

Но образ возник перед глазами сразу: собственный дом, отель, представления, концерты.

Теперь в доме три этажа и 2000 квадратных метров полезной площади. Главный зал насчитывает 570 квадратных метров. В гостиной красуется четырехметровый камин.

- Я не буду тебе рассказывать, какие у меня счета за электричество в месяц, но, надо полагать, больше твоей зарплаты. Двух зарплат!

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