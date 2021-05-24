ФОТО | Еще одна новостройка рядом с озером Харку: недалеко от пляжа будет построен 14-этажный жилой дом

Артур Йыэ, исполнительный директор ITM Grupp Arendus, сказал, что в здании, которое будет сдано в эксплуатацию следующей осенью, будет сто двух-, трех- и четырёхкомнатных квартир. “С башни открывается прекрасный панорамный вид на озеро, а песчаный пляж находится в нескольких минутах ходьбы. Рядом расположены также продуктовые магазины, библиотека, детский сад и спортзал, что делает этот район хорошим домом для молодых семей”, — отметил Йыэ.

В подвальном этаже здания Harkuranna Torn, которое будет иметь адрес Палдиски мнт, 221a, предусмотрена подземная автостоянка. На первом этаже дома расположены два коммерческих помещения, а также кладовые и помещение для хранения велосипедов. На последнем, т. е. 14-м этаже, будут пентхаусы с большими террасами, откуда открывается прекрасный вид на озеро Харку.

Проект Harkuranna Torn был разработан в Arhitektuuribüroo Korrus. Строительные работы осуществит Vilcon Ehitus, и за надзор собственника отвечает P. P. Ehitusjärelevalve.

Строительство будет завершено в январе 2023 года.