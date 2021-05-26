ФОТО | В Сауэ началось строительство нового многоквартирного дома

“К настоящему времени в жилом районе Куусехеки построено два дома, и квартирам уже нашлись хозяева. Здесь в основном живут молодые семьи, ценящие зелень города Сауэ, тихий район и быстрое прямое сообщение с Таллинном. Также важна близость детского сада, школы и многих других услуг”, — отметил председатель правления Estmak Capital Тимофей Суконкин. К лету следующего года будет завершено шоссе, соединяющее Сауэ и поселок Лаагри, что сделает передвижение еще более удобным.

Сауэ — развивающийся и растущий город в 15 минутах езды от столицы, но здесь царит спокойный и налаженный ритм жизни. “В Сауэ можно приобрести современную квартиру класса A энергопотребления намного дешевле, чем в Таллинне. На своем сайте мы открыли возможности зарегистрироваться в списке желающих приобрести новые квартиры по адресу Куусехеки, 54, что уже сделали сотни человек”, — добавил Суконкин.

Предприниматель отметил, что, как и в столице, в окружающих Таллинн волостях и городах спрос на новое жилье превышает предложение. “Цены растут не так резко, как в Таллинне, но все же продолжают стабильно расти. Люди ценят близость природы и быстрое сообщение со столицей”, — пояснил Суконкин.

Договор на строительство дома по улице Куусехеки, 54 заключен с Nordecon. Цена договора — 3,6 миллиона евро, плюс налог с оборота. Строительство будет завершено летом 2022 года. “Мы рады продолжить сотрудничество с клиентом, предыдущие работы для которого в этом жилом районе были завершены в доверительной атмосфере. Мы также высоко ценим ориентированный на будущее и экологичный подход Estmak Capital”, — прокомментировал член правления Nordecon AS Прийт Луман.

Как и в случае с двумя предыдущими зданиями, по адресу Куусехеки, 54 появится трехэтажный дом на 48 квартир — двух-, трех- и четырехкомнатных. Дом будет построен в соответствии с требованиями новых стандартов класса энергопотребления А. Каждой квартире отведено место на открытой стоянке, где также предусмотрены зарядные станции для электромобилей. При желании можно купить и кладовку. Маленьким жильцам понравится большая детская площадка в освещенном и безопасном дворе.