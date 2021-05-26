Шашлык не удался: взрыв газового гриля уничтожил дом и принес ущерб на более 200 000 евро

Одним воскресным вечером семья, готовившая ужин на гриле на террасе, уже направилась в дом, чтобы сесть за стол, как прозвучал взрыв, и гриль загорелся. Пламя быстро добралось до свеса крыши и через окна проникло в дом. К моменту прибытия спасателей огонь уже вырывался из дверей, из окон, и из-под крыши. Позже загоревшееся снова здание, которое понадобилось тушить, было уничтожено полностью — со всем, что оставалось внутри.

По мнению спасателей, в какой-то момент пламя горелки на гриле погасло, но подача газа продолжалась. Через некоторое время концентрация газа у разогретого гриля оказалась настолько высокой, что произошел взрыв и возгорание всего, что находилось поблизости.

Карен Соосалу, руководитель отдела имущественного ущерба в Salva Kindlustus, отмечает, что из-за интенсивности пожара от гриля почти ничего не осталось, и точную причину возгорания установить было невозможно. “Единственным положительным моментом случившегося можно назвать то, что семья не находилась рядом с грилем, когда произошел взрыв. В противном случае последствия могли быть еще более трагичными. Если имущество застраховано, его всегда можно восстановить”, — отмечает Соосалу. Она добавляет, что один человек все же получил небольшие ожоги — мужчина, который в начале пожара пытался потушить огонь порошковым огнетушителем.

В результате пожара здание стало непригодным для проживания, а все находившееся в доме имущество было уничтожено. “Теперь придется снести руины здания и отстроить дом заново. По первоначальным оценкам, на строительство нового здания понадобится около 200 000 евро. Еще около двадцати тысяч уйдет на то, чтобы приобрести замену вещам, сгоревшим вместе с домом”, — объясняет Соосалу.

Техника безопасности при использовании гриля

В свете приближающегося Иванова дня и начала сезона, когда вся страна дружно готовит на гриле, нужно тщательно продумать технику безопасности по всем аспектам использования гриля.

В первую очередь перед началом каждого нового сезона проверяйте исправность гриля и чистите его. Скопившийся на гриле жир значительно повышает вероятность возгорания.

Перед тем, как осваивать новый гриль, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и уделите особое внимание требованиям техники безопасности.

При использовании гриля с открытым пламенем обязательно обращайте внимание на направление и скорость ветра, а сам гриль установите на безопасном расстоянии от дома (оптимальное рекомендованное расстояние составляет не меньше 5 метров).

Разжигая огонь, не переусердствуйте с количеством жидкости для розжига. Используйте только специально предназначенную для этого жидкость или замените ее кубиком для розжига либо пищевым жидким маслом.

Готовя на гриле, не забывайте следить за детьми. Детям нельзя играть рядом с работающим грилем, а все средства для разжигания огня нужно хранить в недоступном для детей месте.

Позаботьтесь о первичных средствах пожаротушения. В каждом частном доме должно быть, как минимум, два 6-килограммовых порошковых огнетушителя и противопожарное одеяло, которое нужно хранить в доступном месте.