27.05.2021, 08:10
ФОТО | Деревянный дом "для карантина", который построили всего за пять месяцев
Pressifoto
За последние два года коронавирус изменил очень много вещей — стали другими путешествия, почти исчезли (хоть и на время) развлечения, изменилась торговля… даже строительство домов и то стало другим. “Вдохновленные” пандемией, студенты и преподаватели Каталонского института современной архитектуры (IAAC) создали необычный деревянный дом и назвали его “карантинным”, передает Delfi Dom&Sad.
Как пишет портал Uncrate, деревянный домик, который называется Voxel Quarantine Cabin, расположен в природном парке Серра-де-Кольсерола. Он был построен всего за пять месяцев. При строительстве дома было использовано 40 сосен. Бревна нарезались на доски толщиной около трех сантиметров, а затем сушились не менее трех месяцев, пишет портал Arch Daily.
Коттедж рассчитан на одного человека и оборудован всем необходимым для того, чтобы человек мог спокойно провести в нем 14 дней в самоизоляции. Дом оборудован тремя солнечными батареями, а также специальными системами сбора дождевой воды. Также стоит упомянуть необычную крышу, которая оформлена в виде небольшого сада.