ФОТО | Деревянный дом "для карантина", который построили всего за пять месяцев

Как пишет портал Uncrate , деревянный домик, который называется Voxel Quarantine Cabin, расположен в природном парке Серра-де-Кольсерола. Он был построен всего за пять месяцев. При строительстве дома было использовано 40 сосен. Бревна нарезались на доски толщиной около трех сантиметров, а затем сушились не менее трех месяцев, пишет портал Arch Daily .

Коттедж рассчитан на одного человека и оборудован всем необходимым для того, чтобы человек мог спокойно провести в нем 14 дней в самоизоляции. Дом оборудован тремя солнечными батареями, а также специальными системами сбора дождевой воды. Также стоит упомянуть необычную крышу, которая оформлена в виде небольшого сада.