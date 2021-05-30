ФОТО | Банк не дал молодой паре жилищный кредит. Тогда они своими руками построили домик всего за 25 000 евро

Пара полгода искала подходящее для себя место. Так как Кристьяну нужно иногда ездить в Таллинн по работе, то основным критерием было расстояние примерно 40 км от столицы. Пара также хотела, чтобы на участке росли сосны — чтобы он был зеленым круглый год.

В итоге их выбор пал на деревню Кирикла в Харьюмаа. На участке совсем не было зданий, но он был предназначен для строительства жилья, рядом проходили линии электропередач. Кристьян отмечает, что это очень важно — в противном случае подключение к электросети обошлось бы очень дорого.

Уже через неделю, после того, как они посмотрели участок, Кристьян и Катрин решили его купить. Тут-то и начались проблемы.