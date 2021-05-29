ОПРОС | Эстоноземельцы решили пустить накопления на путешествия на ремонт дома(12)
Половина жителей Эстонии планирует обновить дома за летний период. В этом году в приоритете кухни, гостиные и спальни. Почти каждый второй респондент (41%) планирующий обновления дома, собирается потратить больше, чем в прошлом году. Более 60% планируют потратить около 400 евро, 15% планируют потратить на обновления от 200 до 400 евро. Сравнивая эти результаты с прошлым годом, 20% респондентов планировали потратить от 200 до 400 евро, а 33% от 500 евро и больше.
“Несмотря на то, что за период ограничений многие жители Эстонии уже обновили дома, убрали давно забытые углы что-то покрасили, а что-то починили, лето всегда жаркая пора для обновлений и перестановок. Опрос показал, что затраты на дом этим летом будут схожи с предыдущим, и основной фокус — это главные помещения дома. В поведении наших покупателей мы отметили интерес к перестановке дома — во время второй волны пандемии возрос спрос на консультации дизайнера. Помимо этого люди стали чаще пользоваться онлайн планировщиками для кухонь и шкафов”, — говорит руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.
По его словам этой весной покупатели приобретали большую мебель для кухни, спальни и небольшие предметы интерьера. По-прежнему большой спрос на мебель для кабинетов.
Опрос показал, что жители Эстонии планируют инвестировать деньги в обновление мебели и на новую бытовую технику (каждый третий и пятый респондент соответственно).
Планы на лето и вакцинация
При вопросе, об очередном лете с ограничениями, каждый второй житель Эстонии ответил, что ограничения будут строже, а 43% считают, что прежними.
Как и в прошлом году, более половины респондентов планируют провести отпуск дома. Треть планирует проводить время на даче, 52% в кемпингах или гостиницах в Эстонии, в свою очередь 16% планируют путешествия заграницей. Респонденты признались, что подумают о своих планах, если успеют получить вакцину. Треть жителей хотели бы поехать заграницу, если у них будет иммунитет к новому вирусу. Путешествия остаются приоритетом когда ограничения закончатся.
“Мы уже заметили, что многие открывают для себя дачный отдых с новой стороны. В этом году клиенты стали раньше готовиться к лету, интерес к мебели для сада и балкона очень большой. Основной фокус это ремонт дачных домов, обновление и создание помещений кухни, что позволит с большим комфортом проводить время на даче. Опрос показал, что каждый второй респондент планирует обновить дачу в этом году, а почти 70% готовы потратить более 400 евро на обновления”, — отметил Михайлов.
На вопрос, как изменится жизнь дома после окончания ограничений, 49% ответили, что потратят деньги на путешествия заграницей, 41% потратит деньги на развлечения, а 28% на развлечения, а 26% инвестируют в обновления дома.
*Опрос по заказу IKEA проводила компания Nosrstat в марте 2021 года, в опросе участвовали 500 жителей Эстонии.