ОПРОС | Эстоноземельцы решили пустить накопления на путешествия на ремонт дома

Половина жителей Эстонии планирует обновить дома за летний период. В этом году в приоритете кухни, гостиные и спальни. Почти каждый второй респондент (41%) планирующий обновления дома, собирается потратить больше, чем в прошлом году. Более 60% планируют потратить около 400 евро, 15% планируют потратить на обновления от 200 до 400 евро. Сравнивая эти результаты с прошлым годом, 20% респондентов планировали потратить от 200 до 400 евро, а 33% от 500 евро и больше.

“Несмотря на то, что за период ограничений многие жители Эстонии уже обновили дома, убрали давно забытые углы что-то покрасили, а что-то починили, лето всегда жаркая пора для обновлений и перестановок. Опрос показал, что затраты на дом этим летом будут схожи с предыдущим, и основной фокус — это главные помещения дома. В поведении наших покупателей мы отметили интерес к перестановке дома — во время второй волны пандемии возрос спрос на консультации дизайнера. Помимо этого люди стали чаще пользоваться онлайн планировщиками для кухонь и шкафов”, — говорит руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

По его словам этой весной покупатели приобретали большую мебель для кухни, спальни и небольшие предметы интерьера. По-прежнему большой спрос на мебель для кабинетов.

Опрос показал, что жители Эстонии планируют инвестировать деньги в обновление мебели и на новую бытовую технику (каждый третий и пятый респондент соответственно).

Планы на лето и вакцинация

При вопросе, об очередном лете с ограничениями, каждый второй житель Эстонии ответил, что ограничения будут строже, а 43% считают, что прежними.