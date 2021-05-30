Экономический анализ: наряду с повышением чувства уверенности в строительном секторе есть и ряд опасений

Объём строительства зданий снижается со второго квартала прошлого года (за исключением четвёртого квартала, когда объём увеличился на 1% за счёт эффекта базы). В прошлом году строительству зданий помешал кризис, влияние которого отражается на строительстве с задержкой. После двухквартального спада объём строительства сооружений в первом квартале вырос на 5%.

Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6% от общего объёма строительства.

Количество жилья введённого в эксплуатацию в первом квартале, было примерно таким же, как в тот же период прошлого года. Разрешения на строительство были выданы немногим менее чем на 2100 единиц жилья, что близко к среднему показателю за предыдущие два года. Количество разрешений на использование нежилых помещений уменьшилось второй квартал подряд, и было на 30% меньше, чем год назад, количество разрешений на строительство уменьшилось на 20%.

Чувство уверенности строительных компаний в апреле превысило докризисный уровень