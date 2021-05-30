Экономический анализ: наряду с повышением чувства уверенности в строительном секторе есть и ряд опасений
Объём строительства зданий снижается со второго квартала прошлого года (за исключением четвёртого квартала, когда объём увеличился на 1% за счёт эффекта базы). В прошлом году строительству зданий помешал кризис, влияние которого отражается на строительстве с задержкой. После двухквартального спада объём строительства сооружений в первом квартале вырос на 5%.
Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6% от общего объёма строительства.
Количество жилья введённого в эксплуатацию в первом квартале, было примерно таким же, как в тот же период прошлого года. Разрешения на строительство были выданы немногим менее чем на 2100 единиц жилья, что близко к среднему показателю за предыдущие два года. Количество разрешений на использование нежилых помещений уменьшилось второй квартал подряд, и было на 30% меньше, чем год назад, количество разрешений на строительство уменьшилось на 20%.
Чувство уверенности строительных компаний в апреле превысило докризисный уровень
Чувство уверенности строительных компаний в первом квартале улучшилось, а в апреле превысило докризисный уровень. При этом оценка строительных работ на следующие три месяца также улучшилась. С другой стороны, нехватка рабочей силы (26%) и дефицит строительных материалов (23%) снова всё чаще становятся факторами, ограничивающими строительную деятельность. Восстановление экономики и рост строительной активности как у нас, так и в остальном мире увеличили спрос на сырьё и строительные материалы, в то время как их производство не успевает за спросом. Это, в свою очередь, привело к росту цен на сырьё и строительные материалы. Рост цен частично связан с низкой сравнительной базой прошлой весны. Рост цен на строительные материалы приводит к удорожанию строительства, сказывается на рентабельности строительных компаний, и в то же время вызывает удорожание новостроек. Однако это влияние, вероятно, будет кратковременным, поскольку в какой-то момент объёмы производства сырья и материалов восстановятся, и давление на цены исчезнет.
На фоне снижения заболеваемости COVID-19, ослабления ограничений и ускорения вакцинации населения экономическая ситуация в целом улучшается, но, по оценкам строительных компаний, недостаточный спрос (21%) по-прежнему является серьёзным препятствием для строительства (хотя и смягчается по сравнению с прошлым годом). Это может быть связано с низким спросом на коммерческую недвижимость, в то время как спрос на жилую недвижимость сильно вырос. Восстановление инвестиций в корпоративное строительство, вероятно, займёт некоторое время, а объёмы строительства коммерческой недвижимости в ближайшее время не восстановятся. Государственные заказы, связанные с инвестициями в инфраструктуру, в будущем увеличат объём строительства сооружений, но потребуется время, чтобы они дошли до стадии строительства.
Жилищное строительство поддерживается за счёт оживления рынка жилья
Количество свободных квартир в новостройках уменьшилось с одной стороны из-за высокого спроса, а с другой — в связи с тем, что из-за большей осторожности девелоперов прошлой весной было отложено планирование нескольких строительных проектов. Спрос поддерживался за счёт покупок, которые были отложены из-за коронакризиса и за счёт накоплений, образовавшихся в домохозяйствах. В то же время быстрое восстановление рынка отражает сильную реакцию на изменение ситуации. Осенью спрос увеличится и в связи с пенсионной реформой.
По нашим оценкам, спрос на рынке жилья в этом году останется высоким. Добавляются новые предложения, но для подготовки новых проектов потребуется время. Поэтому большая часть предложений, вероятно, поступит на рынок в конце этого и в начале следующего года. Таким образом, текущая ситуация на рынке недвижимости способствует дальнейшему росту цен.