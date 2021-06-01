Простые советы по экономии воды на благо окружающей среды и вашего кошелька

Например, вы можете использовать воду, в которой варили макароны, чтобы приготовить соусы или супы-пюре, поскольку крахмал и глютен в воде помогают загущению. Кипяченая вода подходит и для полива растений, но использовать для этого можно только воду, в которую не добавлялась соль.

По данным исследования, заказанного Министерством окружающей среды , одно домохозяйство в Эстонии выбрасывает продуктов питания в среднем на 180 евро в год, причем в семьях с детьми эта сумма увеличивается до 220 евро. Таким образом, максимально используя купленные продукты, вы экономите деньги.

Помимо планирования, возникновения пищевых отходов также можно избежать, правильно храня продукты в холодильнике. На видном месте должны находиться молочные и мясные продукты с более коротким сроком хранения, а также спелые овощи и фрукты. Продукты с продолжительным сроком хранения можно убрать подальше. За основу возьмите эту схему.

Согласно недавнему исследованию, ежегодно житель Эстонии выбрасывает в среднем 127 кг продуктов. Чтобы этого избежать, перед походом в магазин проверьте содержимое холодильника и составьте список покупок. Например, молоко и молочные продукты составляют значительную долю бытовых отходов, а для производства одного 0,25-литрового стакана молока требуется 255 литров воды.

Очень много воды используется в сельском хозяйстве, при производстве продуктов питания и напитков. Согласно статистике Water Footprint, для производства одного килограмма свинины необходимо 5 988 литров воды, а для производства килограмма говядины — целых 15 400 литров. В среднем 1 608 литров воды необходимо для производства килограмма пшеничной муки, 290 литров воды для выращивания такого же количества картофеля и 215 литров воды для килограмма помидоров. Лучший способ сократить расход воды — уменьшить количество пищевых отходов, но это требует тщательного планирования своего питания.

Закрытие крана во время чистки зубов, а также во время намыливания тела и волос — прекрасный способ сэкономить воду. Вы также экономите воду, если предпочитаете принимать душ, а не ванну. Экономит воду и использование посудомоечной машины, но, если посуду приходится мыть вручную, закрывайте кран, пока отчищаете тарелки и чашки губкой.

Используйте дождевую воду

Для поливки растений в саду используйте дождевую воду. Для этого установите в саду емкость для сбора воды в дождливые дни. Поливать растения стоит рано утром или поздно вечером, когда температура ниже — это предотвратит испарение и снизит расход воды. Поливать лучше корни растений, поскольку с листьев вода испаряется быстрее.

Покупайте одежду с умом

По данным всемирно известного модного журнала Vogue, для производства одной хлопковой футболки требуется в среднем 2700 литров воды, а для производства джинсов — 10 000 литров. У нас есть возможность отдавать предпочтение тканям, изготовленным из материала, для производства которого нужно не так много воды. Сознательно выбирайте более качественные и экологичные бренды и заботьтесь о том, чтобы одежда, которую вы покупаете, прослужила дольше.

В отеле храните чистое полотенце на вешалке

Хотя в путешествиях мы ожидаем комфорта, “зеленое” мышление не должно ограничиваться домашними стенами. Исследование туристической компании TUI показало, что для стирки 10 килограммов полотенец отелю требуется не менее 50 литров чистой воды. Большинство людей дома не стирают полотенца каждый день. Экономичным следует быть и в отелях.

В начале мая компания Tallinna Vesi присоединилась к экологической инициативе “Зеленый тигр”, чтобы вместе привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления воды и дать рекомендации по сокращению экологического следа.