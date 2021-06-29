Новый тренд среди жителей Таллинна: общинные сады стали своеобразным магнитом для горожан

Навестить свою грядку приехала на велосипеде Светлана. Ее встречают кудрявые листья многолетнего мака. «Когда разрастется, такая красотища будет!» – радуется женщина. Она охотно проводит экскурсию по всем грядкам огорода и рассказывает, кто что обычно сажает. Можно встретить редиску, салат, петрушку, укроп, ревень, листовую капусту, корнеплоды – репу, свеклу, даже картошку, много у кого растут клубника и щавель. Томаты, огурцы и даже тыкву тоже удалось вырастить в прошлом году. Цветов также немало – тюльпаны разных сортов, календула, ромашка. «Это вы рано приехали. Когда розы зацветут, будет так красиво!» – говорит Светлана.

В начале мая днем на общинном огороде Лаагна уже можно встретить людей, интересующихся возможностью разбить собственную грядочку или клумбу. С интересом осматривают грядки две дамы – Нина и Эля. У них еще нет своей собственной, но есть желание поработать в маленьком огородике. «Я хотела бы арендовать грядку для невестки», – говорит Нина.

«Общинный огород дает возможность покопаться в земле, это полезное хобби. Многие семьи рады показать детям, как что-то растет, воспитать уважительное и ответственное отношение к тому, откуда берется еда, и к тем, кто эту еду производит, – объясняет энтузиаст городского садоводства Мария Дерлыш , руководитель проектов Таллиннского департамента окружающей среды и один из основателей объединения «ЛаснаИдея». – А еще огородничество подогревает интерес и к здоровому питанию, и здоровому образу жизни, а обилие разных растений привлекает пчел и других насекомых, что способствует природному разнообразию в городской среде».

На общинном огороде нельзя вырастить что-то в очень большом количестве. На индивидуальных грядочках, в основном метр на метр, выращивают все что угодно для своего стола – зелень, корнеплоды, клубнику. Цветы огородники тоже любят.

Понятие community garden, общинный огород, пришло с Запада и означает, что живущие в одном районе горожане вместе возделывают землю и что-то выращивают. Потенциально его могут использовать все желающие. Первый общинный огород появился в столице в районе Ласнамяэ в 2018 году. Сегодня в Таллинне их уже 19.

Общинные огороды оборудованы всем необходимым для работы. Есть компостный ящик, куда можно выкидывать сорняки и другой растительный мусор, правда, туда нежелательно бросать пищевые отходы, чтобы не привлекать грызунов или птиц. А вот ботва и все прочее перерабатывается и получается хорошая земля, которую можно потом снова использовать на огороде. Есть бак с водой и сарай с инструментами. Таким образом, горожанин-огородник может возделывать свою грядку, потратившись только на семена.

Такие грядки, и без охраны!



Огороды не запираются и никак не охраняются: нет ни злой собаки, ни сурового сторожа с ружьем. Не страшно, что одни посеют, а урожай соберут другие? По словам Марии Дерлыш, случаев вопиющего мародерства пока не наблюдалось, хотя, конечно, не все понимают смысл общинного огорода, кто-то думает – если все открыто, ты можешь подойти и взять что хочешь, не задумываясь о том, что какой-то человек приложил немало усилий, чтобы этот цветок или огурец вырастить.

«Поэтому мы рекомендуем делать также общественные грядки и ставить таблички, мол, дорогой гость, отсюда ты можешь взять укропчик, лучок или мяту, но с личных грядок, пожалуйста, не бери. Бывает, что выкапывают луковицы или корневища цветов, – рассказывает Мария. – Нужно повышать сознательность людей. Когда такое происходит, взамен выкопанного что-то сажается, сломанное чинится. Конечно, это огорчает огородников, но, к счастью, не так часто случается».

Общинные огороды создаются в местах, которые уже являются общественными, например в Ласнамяэ, Мустамяэ, Пирита, Пельгуранна, Кесклинна многие огороды расположены в уютных двориках и на территории бывших детских садов, где люди и прежде гуляли. То, что место и раньше было в общественном использовании и люди привыкли относиться к этому месту бережно, очень помогает против воровства и вандализма.