Календарь садовода: чем заняться на участке в июне
Работы во дворе
Если в мае вы хорошенько поработали, то в июне главная забота — красивый газон, чисто прополотые клумбы с декоративными цветами и растениями.
Чтобы газон был сочным, зеленым и плотным, его нужно косить часто и регулярно — тогда скашиваются сорняки и постепенно на газоне остается только трава. Также кошение травы стимулирует рост травы — она становится крепче и плотнее. В идеале лужайку нужно косить 2-3 раза в неделю. Обязательно хорошо поливать, а раз в месяц удобрять.
Если газон не поливают, то его косят 1-2 раза в неделю, а в сухое время без дождей и полива — еще реже. Такой газон, конечно, не выиграет приз за самый красивый, но будет выглядеть очень прилично. Главное правило — косить регулярно.
В саду
С приходом июня понятно, какие растения пережили зиму, а какие нет. Погибшие растение замените новыми — это можно сделать и в июне, поскольку май был очень жарким. Можно посадить летние цветы, зимостойкие растения и кусты. На протяжении всего лета можно сажать растения в контейнерах.
Если вы хотите сохранить прежнюю композицию и на месте погибших цветов посадить такие же, то помните, что розам не нравится расти там, где рос их предшественник, поэтому замените почву на новую.
В начале июня можно сажать цветущие поздно летом клубневые и луковичные растения — далии, канны, гладиолусы и однолетние растения с коротким вегетационным периодом — календулу, космею, подсолнечник, мак. Можно сажать двухлетние и многолетние цветы на будущее.
Весенние луковичные цветы можно выкапывать, когда у них пожелтеют листья — крокусы, гиацинты, тюльпаны. В начале июня можно пересадить цветущие весной зимостойкие цветы — примулу, первоцвет, камнеломку. У отцветшей сирени и рододендронов отламывают старые соцветия, а рододендроны удобряют соответствующим удобрением.
Проверяют посадки высоких зимостойких растений. Если нужно, подвязывают пионы, лилии, дельфинии. Прореживают пионы, оставляя на каждом стебле по одному бутону, обламывают боковые побеги. Это нужно сделать как можно скорее, пока бутоны еще маленькие. Тогда пионы будут пышными.
Удобряют декоративные кусты и зимостойкие растения. Для удобрений можно использовать измельченную траву или крапиву, а также можно использовать удобрения для листьев.
С появлением бутонов повторно удобряют розы. Обрезают отцветшие соцветия зимостойких и летних цветов. Так быстрее появятся новые соцветия и будут дольше цвести.
Регулярно пропалывают сорняки. Если до солнцестояния удастся хорошенько прополоть весь сад хотя бы пару раз, то потом сорняки будут беспокоить вас гораздо меньше. Если одуванчики или другой сорняк врос в корень зимостойкого растения, то лучше выкопать растение, отделить от него сорняк и посадить заново. Удаляя лишь наземную часть многолетнего сорняка, вы лишь помогаете сорняку укреплять свою корневую систему.
Дорожки очищают от мха и сорняков, обновляют каемку клумб. Если вы привели в порядок дорожки и каемки в мае-июне, то до конца лета вам не о чем беспокоиться.
Тщательно осмотрите все растения — кусты, розы, зимостойкие и летние цветы. В июне усиленно размножаются разные вредители: тля, улитки. Сначала нужно использовать механическое ограничение их размножение: ручной сбор и удаление с растений, использование безвредных пестицидов. Против тли — мыльный раствор, настой на чесноке или чистотеле, колу; против муравьев — острый перец, против улиток — измельченную яичную скорлупу. Только если эти средства не помогли, можно использовать химические пестициды, но только действуя по инструкции и соблюдая правила безопасности.
Если долго нет дождей, то сад поливают редко, но долго и обильно.
Фруктовый сад
Если ежегодно цветущие плодовые деревья хорошо перенесли заморозки, то главная забота — уберечь урожай от вредителей и болезней. Во всем саду нужно собрать и уничтожить поврежденные почки, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение. Удобряют и поливают клубнику и ягодные кусты.
Во всем саду прореживают урожай, оставляя только самые лучшие плоды на расстоянии не меньше 20 см друг от друга. Тогда вы получите не только самые спелые, сочные и сладкие плоды, но и само дерево станет здоровее и крепче. Прореживают не только яблони, но и груши, сливы и виноград.
Затем сад опрыскивают составом от вредителей. Этой весной уже были замечены большие численности пилильщика и тли.
У молодых деревьев продолжают формировать крону, сгибая плодовые ветки.
В огороде
В июне с наступлением летнего солнцестояния заканчивается пора посева и посадки. Конечно, все лето можно сеять и сажать укроп и салат, а в конце июня морковь, горошек, свеклу и брюкву, чтобы получить поздний урожай. В свою очередь посадку редиса и рукколы лучше перенести на вторую половину лета, поскольку в жару они быстро выцветут.
В начале июня еще можно посадить тыкву и огурцы. Эти растения любят теплую почву, поэтому часто тыкву сажают близ компостной кучи.
В огороде начинается большая пора прополки и прореживания. Выполотые сорняки быстро сохнут на жаре, но прополку более легкой почвы лучше оставить на более влажные и прохладные дни, иначе в прополотой земле в жаркие дни быстрее испаряется влага и овощи засыхают. Лучше всего пропалывать овощи после дождя. Пропалывая сорняки, не стоит увлекаться — оставьте пару сорняков — они могут “обмануть” вредителей и те не так быстро доберутся до свеклы или капусты.
В теплице или садике на балконе
В июне все теплолюбивые растения уже должны быть посажены в теплицах. Остается их поливать, удобрять и заботиться о нужном микроклимате — проветривать, защищать от чрезмерной жары.
Отвязывают томаты и огурцы, отламывают пасынков, из которых можно сделать настой для борьбы с вредителями и болезнями.
Каждый день нужно поливать растения в горшках и контейнерах, раз в неделю — с удобрением.
У летних цветов удаляют засохшие соцветия, у пряных трав — базилика, душицы, тимьяна — отщипывают верхушки, чтобы те росли вширь.
На балконе можно разместить подвесные горшки с цветами — пеларгонией, петунией, лобелией. Помните, что в подвесных горшках влага испаряется еще быстрее и поэтому их надо поливать утром и вечером.
В тенистых уголках балкона можно поставить комнатные растения, но приучать их к уличной жизни нужно постепенно.
В помещении
Летом комнатные растения нужно поливать чаще и больше, удобрять их стоит тоже не реже раза в неделю. Отдельные растения можно перевести на дачу, а азалии и цикламены будут вам особенно благодарны, если на лето вы их высадите в сад в тени зимостойкого растения.
Не все дни бывают жаркими и солнечными — в дождливые дни проведите ревизию в холодильнике и погребе. Проверьте, не испортились ли ваши заготовки, употребите в пищу, “подъешьте” те продукты, урожай которых вы скоро будет снимать с собственного сада и огорода. Проверьте свои запасы банок и крышек для консервации, помойте коробки для заморозки.
Оставшиеся с прошлого года травяные чаи можно использовать для ароматной ванны в один из не самых теплых вечеров, а также можно подумать, из каких цветов в саду можно сплести венок на Лиго, а какие можно будет засушить.