Календарь садовода: чем заняться на участке в июне

Проверяют посадки высоких зимостойких растений. Если нужно, подвязывают пионы, лилии, дельфинии. Прореживают пионы, оставляя на каждом стебле по одному бутону, обламывают боковые побеги. Это нужно сделать как можно скорее, пока бутоны еще маленькие. Тогда пионы будут пышными.

Весенние луковичные цветы можно выкапывать, когда у них пожелтеют листья — крокусы, гиацинты, тюльпаны. В начале июня можно пересадить цветущие весной зимостойкие цветы — примулу, первоцвет, камнеломку. У отцветшей сирени и рододендронов отламывают старые соцветия, а рододендроны удобряют соответствующим удобрением.

В начале июня можно сажать цветущие поздно летом клубневые и луковичные растения — далии, канны, гладиолусы и однолетние растения с коротким вегетационным периодом — календулу, космею, подсолнечник, мак. Можно сажать двухлетние и многолетние цветы на будущее.

Если вы хотите сохранить прежнюю композицию и на месте погибших цветов посадить такие же, то помните, что розам не нравится расти там, где рос их предшественник, поэтому замените почву на новую.

С приходом июня понятно, какие растения пережили зиму, а какие нет. Погибшие растение замените новыми — это можно сделать и в июне, поскольку май был очень жарким. Можно посадить летние цветы, зимостойкие растения и кусты. На протяжении всего лета можно сажать растения в контейнерах.

Если газон не поливают, то его косят 1-2 раза в неделю, а в сухое время без дождей и полива — еще реже. Такой газон, конечно, не выиграет приз за самый красивый, но будет выглядеть очень прилично. Главное правило — косить регулярно.

Чтобы газон был сочным, зеленым и плотным, его нужно косить часто и регулярно — тогда скашиваются сорняки и постепенно на газоне остается только трава. Также кошение травы стимулирует рост травы — она становится крепче и плотнее. В идеале лужайку нужно косить 2-3 раза в неделю. Обязательно хорошо поливать, а раз в месяц удобрять.

Если в мае вы хорошенько поработали, то в июне главная забота — красивый газон, чисто прополотые клумбы с декоративными цветами и растениями.

Удобряют декоративные кусты и зимостойкие растения. Для удобрений можно использовать измельченную траву или крапиву, а также можно использовать удобрения для листьев.

С появлением бутонов повторно удобряют розы. Обрезают отцветшие соцветия зимостойких и летних цветов. Так быстрее появятся новые соцветия и будут дольше цвести.

Регулярно пропалывают сорняки. Если до солнцестояния удастся хорошенько прополоть весь сад хотя бы пару раз, то потом сорняки будут беспокоить вас гораздо меньше. Если одуванчики или другой сорняк врос в корень зимостойкого растения, то лучше выкопать растение, отделить от него сорняк и посадить заново. Удаляя лишь наземную часть многолетнего сорняка, вы лишь помогаете сорняку укреплять свою корневую систему.

Дорожки очищают от мха и сорняков, обновляют каемку клумб. Если вы привели в порядок дорожки и каемки в мае-июне, то до конца лета вам не о чем беспокоиться.

Тщательно осмотрите все растения — кусты, розы, зимостойкие и летние цветы. В июне усиленно размножаются разные вредители: тля, улитки. Сначала нужно использовать механическое ограничение их размножение: ручной сбор и удаление с растений, использование безвредных пестицидов. Против тли — мыльный раствор, настой на чесноке или чистотеле, колу; против муравьев — острый перец, против улиток — измельченную яичную скорлупу. Только если эти средства не помогли, можно использовать химические пестициды, но только действуя по инструкции и соблюдая правила безопасности.

Если долго нет дождей, то сад поливают редко, но долго и обильно.

Фруктовый сад