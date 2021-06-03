ФОТО | Заложен краеугольный камень роскошных жилых домов, строящихся в прибрежной части Кадриорга
Краеугольный камень был заложен во втором или Западном доме проекта Кийкри 6, строительство которого началось весной этого года. Строительство первого или Восточного дома началось в конце прошлого года и это здание будет готово уже меньше, чем через год. Два пятиэтажных здания с архитектурой, на которую создателей вдохновила морская тематика — это продолжение располагающихся в том же квартале Резиденций Кийкри, удостоившихся звания лучшего проекта по развитию жилых домов Балтии.
По словам руководителя девелопера недвижимости Metro Capital Айна Кивисаара, проект продвигается согласно плану и на сегодня забронировано или продано уже больше половины квартир первого дома, что даёт смелость в ближайшее время выйти на рынок с предложениями по продаже квартир во втором доме.
“Активность продаж Кийкри, 6 подтверждает тот факт, что рынок недвижимости Таллинна находится в тонусе и люди уверенно принимают решения о покупке, но в то же время подходят к этому со всей ответственностью. Появляется всё больше новых проектов и поэтому не стоит бояться нашумевшего дефицита квартир”. Кивисаар добавил, что интерес к эксклюзивным квартирам с хорошим месторасположением стабильно высок.
“Люди высоко ценят возможность участвовать в создании будущего дома. Первыми из девелоперов недвижимости на рынке мы предлагаем покупателям Кийкри, 6 возможность на нашей домашней странице, как настоящим дизайнерам, декорировать и оценивать квартиру от начала до конца согласно своим предпочтениям. Например, в дополнение к базовому пакету можно выбрать различные решения по внутренней отделке, такие как карнизы для штор, дополнительное освещение, эксклюзивный пакет охлаждения или умного дома. Клиенты тепло приняли такую возможность”, — сказал он.
Создавший архитектурную концепцию домов партнёр и архитектор PIN Arhitektid Неэме Тиймус объяснил, что ключевыми словами, характеризующими здания Кийкри, 6, являются море, виды и окружающее пространство.
“Светлые горизонтальные линии фасада в морском стиле подчёркивают вытянутый извилистый объём здания, создавая целостный образ. За ними балконы и фасад, отделанные по-домашнему теплой термообработанной древесиной. Мы сместили квартиры относительно друг друга таким образом, чтобы подчеркнуть вид на море. На последних этажах домов просторные террасы с озеленением”, — описал Тиймус.
Он добавил, что при совместной работе с архитектором по внутренней отделке особое внимание было уделено планировке и функциональности помещений: “Из обоих зданий есть выход во двор с продуманным ландшафтом. Пышное озеленение территории общего пользования разграничивает более активные и спокойные зоны, а также создаёт приватные зоны в непосредственной близости от окон”.
Всего будет построено 86 квартир и 4 коммерческих площади. Квартиры будут 1-5-комнатные. На последнем этаже будут расположены эксклюзивные квартиры, построенные по типу пентхаусов. На террасах некоторых квартир можно установить уличные джакузи. Решения по внутренней отделке можно будет выбрать из четырёх разных пакетов. При проектировке зданий и выборе материалов Metro Capital придерживался дружелюбного к окружающей среде стиля мышления. Авторами решений по внутренней архитектуре являются Эрленд Арге и Тимо Виллак.
Новыe дома Кийкри, 6 строятся на особенно плодородной земле. В конце прошлого года в ходе строительства Восточного дома были обнаружены останки судна 18 века. Это уже седьмой исторический деревянный корабль, найденный в окрестностях в течение шести лет. На сегодня находка надлежащим образом задокументирована и сохранена.