ФОТО | В Пирита рядом с телебашней планируют возвести многоквартирные дома

Детальную планировку участков недвижимости Клоостриметса, 70b и 70c составила фирма Ruum ja Maastik OÜ, площадь участка планировки — 2,78 га.

В соответствии с детальной планировкой предусматривается формирование из участков недвижимости Клоостриметса, 70b и 70c с целевым назначением доходная земля не менее 10% площади с целевым назначением коммерческая земля и до 90% площади с целевым назначением земля под жилье, а также два участка с целевым назначением транспортная земля. Также планируется установить в отношении застраиваемого участка право строительства, в общей сложности, не более шести 3-этажных домов и одного подсобного здания.

На первом этаже квартирных домов, расположенных вдоль Клоостриметса теэ, планируются коммерческие площади для оказания услуг населению, с входом с Коостриметса теэ. Строения для оптовой торговли, связи и коммуникаций, коммерческие развлекательные учреждения и учреждения, оказывающие услугу размещения, размещать на коммерческих площадях не разрешается. В детальной планировке приводятся общие условия землепользования, а также дано принципиальное решение по благоустройству, озеленению, путям доступа, парковке и снабжению техническими сетями.

Составление детальной планировки было инициировано 5 октября 2016 г. распоряжением Таллиннской горуправы № 1483-k. Агентство по окружающей среде Virdis OÜ составило в отношении детальной планировки стратегическую оценку влияния на окружающую среду.

Таллиннский департамент городского планирования и управа Пирита после утверждения детальной планировки в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства представят общественности отчет о стратегической оценке влияния детальной планировки на окружающую среду.