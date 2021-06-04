ФОТО | Микротренды в интерьере: шесть заметных тенденций, которые будут “работать” долго

1. Ретро-ностальгия

Дизайнеры часто обращаются за идеями к ушедшим эпохам. Последние 10-15 лет идет активное переосмысление дизайн-наследия XX века.

Кресла, треугольные журнальные столики, буфеты, все — непременно на тонких растопыренных ножках, округлые формы, текстильные обивки, характерные ретро-орнаменты, открытые стеллажи, простые абажуры и торшеры со светильниками-конусами.

Автор: PANACOM — Просматривайте фото дизайна интерьеров: кабинеты

В сущности, не так уж важно, из 1950-х годов родом мотивы или есть в них отзвуки других десятилетий. Для поколения молодых (тех, кто не покупали лично тот самый гэдээровский гарнитур) все эти ностальгические ноты сливаются в один ретро-мотив.

2. Профессорская дача / квартира

“Жилье интеллигенции” — подразумеваются интерьеры с основательной мебелью, с артефактами вроде старого радиоприемника, зингеровской машинки или самовара, с абажуром, большим столом и кружевной скатертью (если речь о даче).

Либо, если никакой дачи нет — атмосферу профессорской квартиры дизайнеры вполне успешно воссоздают в городе. Здесь уже можно говорить о комбинации современных материалов в отделке с добротным антиквариатом в качестве акцентов.

3. Выразительные краски

Долгие годы в отделке российских домов безусловно и доминировали обои. Тогда как окрашенные стены в жилом интерьере были скорее редкостью (краску негласно считали “материалом для общественных помещений”).

С появлением качественных составов, которые не пахнут при нанесении, быстро сохнут, колеруются в тысячи невообразимых оттенков, ситуация изменилась. Теперь скорее обои в интерьере на вторых ролях, а окрашенные поверхности стены — норма дня.

Интересно, что окрашенным теперь стало то, что раньше сложно было представить “в цвете”. А сейчас само собой разумеется заказывать цветную мебель, делать цветным пол или иметь в доме лестницу в сочных оттенках.