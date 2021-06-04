ФОТО | Микротренды в интерьере: шесть заметных тенденций, которые будут “работать” долго
1. Ретро-ностальгия
Дизайнеры часто обращаются за идеями к ушедшим эпохам. Последние 10-15 лет идет активное переосмысление дизайн-наследия XX века.
Кресла, треугольные журнальные столики, буфеты, все — непременно на тонких растопыренных ножках, округлые формы, текстильные обивки, характерные ретро-орнаменты, открытые стеллажи, простые абажуры и торшеры со светильниками-конусами.
В сущности, не так уж важно, из 1950-х годов родом мотивы или есть в них отзвуки других десятилетий. Для поколения молодых (тех, кто не покупали лично тот самый гэдээровский гарнитур) все эти ностальгические ноты сливаются в один ретро-мотив.
2. Профессорская дача / квартира
“Жилье интеллигенции” — подразумеваются интерьеры с основательной мебелью, с артефактами вроде старого радиоприемника, зингеровской машинки или самовара, с абажуром, большим столом и кружевной скатертью (если речь о даче).
Либо, если никакой дачи нет — атмосферу профессорской квартиры дизайнеры вполне успешно воссоздают в городе. Здесь уже можно говорить о комбинации современных материалов в отделке с добротным антиквариатом в качестве акцентов.
3. Выразительные краски
Долгие годы в отделке российских домов безусловно и доминировали обои. Тогда как окрашенные стены в жилом интерьере были скорее редкостью (краску негласно считали “материалом для общественных помещений”).
С появлением качественных составов, которые не пахнут при нанесении, быстро сохнут, колеруются в тысячи невообразимых оттенков, ситуация изменилась. Теперь скорее обои в интерьере на вторых ролях, а окрашенные поверхности стены — норма дня.
Интересно, что окрашенным теперь стало то, что раньше сложно было представить “в цвете”. А сейчас само собой разумеется заказывать цветную мебель, делать цветным пол или иметь в доме лестницу в сочных оттенках.
Оказалось, плотный цвет может быть полезен даже маленьким помещениям, потому что зрительно размывает границы. И это внесло приятное разнообразие в надоевшую серо-бежевую палитру. Ведь если надоест один цвет, его быстро можно заменить на другой.
4. Не-стыдно-лофт
Нет — “фальшивым” кирпичикам, которыми пытаются имитировать лофт в многоэтажке. Они вызывают такую же усмешку, как когда-то запрос на “Эрмитаж в хрущевке”.
Да — креативному подходу к бетону и кирпичной кладке там, где присутствуют изначально были. Обнажать и сохранять старинную кирпичную кладку, оставлять под лаком строительный бетон — модно.
Говорить, что популярность лофтов уходит — все равно, что говорить “сталинки больше не в моде”. Ведь лофт вовсе не стиль, а скорее тип жилья: переделанный под апартаменты бывший завод, старинный особняк и пр. Согласитесь, глупо прятать под гипсокартоном ту эстетику, ради которой покупали такое особенное жилье.
Вывод: хотите лофт — ищите соответствующую недвижимость, не пытайтесь городить подделки под лофт в малогабаритках спального района.
5. Глобал-шик
Представьте, что хозяин дома — путешественник, и обстановка в его доме сложилась из самых разных вещей, привезенных со всего света. Килимы, китайские фонарики, африканские маски, марокканская плитка — таковы элементы интерьера в его доме.
И пусть вся мебель при этом будет вполне европейская, не страшно. Эта смесь разных культур и вещей, эклектика с ярко-выраженным этническим акцентом зовется на языке моды Global сhic и сейчас необычайно популярна.
6. Дары природы
Передовой дизайн все сильнее тяготеет к природе в самых разных ее проявлениях. Налицо колоссальный интерес дизайнеров к озеленению интерьеров.
Самые модные и дорогие дома нередко украшают необработанное дерево, натуральный камень и другие природные фактуры. А изображения животных, птиц и растений на обоях, тканях и вообще везде, где только можно, уже который год держатся на пике популярности.