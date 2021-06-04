Съем жилья на юге страны подорожал из-за Rally Estonia: проживание на три дня стоит дороже 10 000 евро

В этом году Rally Estonia пройдет 15–18 июля на дорогах Тарту, Отепя, Элва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре и Муствеэ.

По состоянию на утро 4 июня на Booking.com для компании из пяти человек в Тартумаа осталось всего 29 вариантов размещения. Цены на три дни начинаются от 524 евро и достигают 11 463 евро.

За 11 463 можно снять домик с сауной Saunamaja в деревне Какуметса волости Тарту, где могут разместиться шесть человек.

За 524 евро предлагается размещение для пяти человек в деревне Падакырве от Kuke Saun & Kämping.

На сайте Rally Estonia тоже можно найти объявления по размещению на 15-17 июля. Сейчас их около 50, и самое дешевое размещение стоит 10 евро в день на старом хуторе в волости Валга. Самый дорогой вариант находится в центре Тарту и стоит 9999 евро: в доме пять одноместных, две двухместные и одна большая трехместная спальня.

В сентябре 2020 года, когда в Южной Эстонии проходил предыдущий этап Rally Estonia, цены на размещение тоже быстро поднялись и самая высокая из них составляла 3500 евро за ночь.