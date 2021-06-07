Недвижимость
07.06.2021, 08:00

Эксперты советуют: где искать недвижимость с потенциалом?

 
Kinnisvaraarendus.
Kinnisvaraarendus.
Foto: Argo Ingver
Эксперты по недвижимости Эдуард Сорокин и Ристо Вяхи рекомендуют искать недвижимость с потенциалом роста скорее за пределами Таллинна, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.

Жилую недвижимость инвесторы рекомендуют искать в тех местах, о которых еще не говорят. В Таллинне, по их словам, потенциален район от Сикупилли до центра города, поскольку после завершения строительства Rail Baltic он должен ожить.

Как Вяхи, так и Сорокин рекомендуют смотреть за пределы Таллинна. По их словам, стоит обратить внимание на Тарту, Пярну, Кейла, Рапла и Тапа.

Читайте подробнее на dv.ee.

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