07.06.2021, 08:00
Эксперты советуют: где искать недвижимость с потенциалом?
Foto: Argo Ingver
Эксперты по недвижимости Эдуард Сорокин и Ристо Вяхи рекомендуют искать недвижимость с потенциалом роста скорее за пределами Таллинна, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
Жилую недвижимость инвесторы рекомендуют искать в тех местах, о которых еще не говорят. В Таллинне, по их словам, потенциален район от Сикупилли до центра города, поскольку после завершения строительства Rail Baltic он должен ожить.
Как Вяхи, так и Сорокин рекомендуют смотреть за пределы Таллинна. По их словам, стоит обратить внимание на Тарту, Пярну, Кейла, Рапла и Тапа.
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