Чем заменить диван в гостиной: 6 необычных идей

Несколько кресел вместо одного дивана обеспечивают большую вариативность в расположении мебели, тем более что сегодня уже нет необходимости выстраивать интерьер вокруг телеэкрана: современные телевизоры-панели можно повесить на любую стену. Кресла легко переориентировать в пространстве, разворачивая к телевизору, вокруг кофейного стола, к окну или просто собрать их в центре комнаты, чтобы уютно сидеть и общаться с гостями.

Диван для гостей — частый запрос для дизайнера. С учетом его габаритов и средней площади комнаты в типовых квартирах, а тем более в студиях, жизнь складывается вокруг дивана. Часто ради возможности оставить гостей на ночь люди выбирают более практичные варианты диванов, эстетика отходит на второй план. Я всегда советую ориентироваться на себя и свои нужды. А для гостей хранить в кладовой надувной матрас”.

“Если площадь совсем маленькая, диван можно заменить встроенной в шкаф или откидной кроватью. На освободившейся площади можно устроить домашний офис, место для тренировок. А когда приходят гости, достаточно разложить кровать и достать стулья (можно повесить их на стену или спрятать за шторами). Но квартира-трансформер подойдет не каждому.

Отказаться от дивана в пользу более компактных альтернатив имеет смысл прежде всего владельцам небольших квартир и студий: диван “съедает” дополнительные метры из-за габаритов и необходимости обеспечить подход с определенной стороны.

При выборе мебели главное — определиться, для чего будет использоваться гостиная . Обычно это самая мультифункциональная зона в квартире. Бывает так, что вечером семья или друзья собираются в гостиной для просмотра фильмов, общения и игр, а утром та же площадь используется для домашних тренировок. У кого-то гости остаются на ночь, а кто-то любит и сам ненадолго задремать днем в большой комнате. Исходя из образа жизни и привычек членов семьи и нужно выбирать мебель.

Разбираемся вместе с экспертом, нужен ли диван в квартире вообще, и какие варианты мебели для гостиной могут его заменить без потери удобства и функциональности.

Выбирая этот вариант меблировки, важно рассчитать количество посадочных мест. На диване для троих могут поместиться и пять человек, с креслами это не работает. Можно приобрести пару складных стульев или табуретов на случай большого числа гостей.

Елена Коршунова: “Самая большая проблема с выбором кресел в том, что красивое и подходящее к интерьеру может быть неудобным — и наоборот. Лучше выбирать не по картинкам в интернете, а с живым контактом. Загляните в шоу-румы и магазины, не торопитесь при принятии решений”.

Подушки



Вариант для тех, кто предпочитает свободное пространство в комнате. При необходимости подушки можно достать, а потом убрать в шкаф, освободив на полу место для игр или занятий спортом. Можно и оставить их в комнате как постоянную часть интерьера, но тогда стоит учитывать стиль помещения: разноцветные подушки и пледы на полу хорошо смотрятся в бохо-шике и этническом интерьере, но не в классическом дизайне и скандинавском минимализме.

Интерьер с подушками предполагает, что люди будут сидеть или лежать на полу, поэтому позаботьтесь, чтобы он не был холодным — желательно как минимум постелить в месте отдыха теплый ковер.

Елена Коршунова: “Подушки отлично смотрятся на подиуме. Это прекрасное решение для домашнего кинотеатра, игровой комнаты или лаунж-зоны в мансарде. Кому-то будет непривычно переместиться со стульев и диванов на пол, но тем, кто готов к эксперименту, советую обратиться за вдохновением к традиционному восточному жилищу: изящные низкие столики и подушки на полу в качестве сидений — атрибуты японской эстетики”.

Бескаркасные кресла