Чем заменить диван в гостиной: 6 необычных идей
Разбираемся вместе с экспертом, нужен ли диван в квартире вообще, и какие варианты мебели для гостиной могут его заменить без потери удобства и функциональности.
Нужен ли диван
При выборе мебели главное — определиться, для чего будет использоваться гостиная. Обычно это самая мультифункциональная зона в квартире. Бывает так, что вечером семья или друзья собираются в гостиной для просмотра фильмов, общения и игр, а утром та же площадь используется для домашних тренировок. У кого-то гости остаются на ночь, а кто-то любит и сам ненадолго задремать днем в большой комнате. Исходя из образа жизни и привычек членов семьи и нужно выбирать мебель.
Отказаться от дивана в пользу более компактных альтернатив имеет смысл прежде всего владельцам небольших квартир и студий: диван “съедает” дополнительные метры из-за габаритов и необходимости обеспечить подход с определенной стороны.
Лена Коршунова, архитектор, дизайнер интерьеров, автор блога @lena.korshunova:
“Если площадь совсем маленькая, диван можно заменить встроенной в шкаф или откидной кроватью. На освободившейся площади можно устроить домашний офис, место для тренировок. А когда приходят гости, достаточно разложить кровать и достать стулья (можно повесить их на стену или спрятать за шторами). Но квартира-трансформер подойдет не каждому.
Диван для гостей — частый запрос для дизайнера. С учетом его габаритов и средней площади комнаты в типовых квартирах, а тем более в студиях, жизнь складывается вокруг дивана. Часто ради возможности оставить гостей на ночь люди выбирают более практичные варианты диванов, эстетика отходит на второй план. Я всегда советую ориентироваться на себя и свои нужды. А для гостей хранить в кладовой надувной матрас”.
Мягкие кресла
Несколько кресел вместо одного дивана обеспечивают большую вариативность в расположении мебели, тем более что сегодня уже нет необходимости выстраивать интерьер вокруг телеэкрана: современные телевизоры-панели можно повесить на любую стену. Кресла легко переориентировать в пространстве, разворачивая к телевизору, вокруг кофейного стола, к окну или просто собрать их в центре комнаты, чтобы уютно сидеть и общаться с гостями.
Выбирая этот вариант меблировки, важно рассчитать количество посадочных мест. На диване для троих могут поместиться и пять человек, с креслами это не работает. Можно приобрести пару складных стульев или табуретов на случай большого числа гостей.
Елена Коршунова: “Самая большая проблема с выбором кресел в том, что красивое и подходящее к интерьеру может быть неудобным — и наоборот. Лучше выбирать не по картинкам в интернете, а с живым контактом. Загляните в шоу-румы и магазины, не торопитесь при принятии решений”.
Подушки
Вариант для тех, кто предпочитает свободное пространство в комнате. При необходимости подушки можно достать, а потом убрать в шкаф, освободив на полу место для игр или занятий спортом. Можно и оставить их в комнате как постоянную часть интерьера, но тогда стоит учитывать стиль помещения: разноцветные подушки и пледы на полу хорошо смотрятся в бохо-шике и этническом интерьере, но не в классическом дизайне и скандинавском минимализме.
Интерьер с подушками предполагает, что люди будут сидеть или лежать на полу, поэтому позаботьтесь, чтобы он не был холодным — желательно как минимум постелить в месте отдыха теплый ковер.
Елена Коршунова: “Подушки отлично смотрятся на подиуме. Это прекрасное решение для домашнего кинотеатра, игровой комнаты или лаунж-зоны в мансарде. Кому-то будет непривычно переместиться со стульев и диванов на пол, но тем, кто готов к эксперименту, советую обратиться за вдохновением к традиционному восточному жилищу: изящные низкие столики и подушки на полу в качестве сидений — атрибуты японской эстетики”.
Бескаркасные кресла
Кресла-мешки — уже классика, этот вариант мебели особенно часто встретишь в молодежных комнатах, в хостелах и коворкингах. Важно, чтобы у гостей не было проблем с опорно-двигательным аппаратом: садиться в бескаркасную мебель и вставать из нее не всегда удобно. Зато эти кресла позволяют полностью расслабиться и отдыхать с максимальным комфортом. Кресла-мешки принимают форму тела, а еще они очень легки и, соответственно, мобильны.
Такая мебель хороша, чтобы смотреть кино, читать или работать с ноутбуком, но вряд ли подойдет для ужина — придется изо всех сил сохранять баланс, располагаясь с тарелкой или бокалом. Бескаркасную мебель точно оценят родители маленьких детей — из-за отсутствия углов.
Елена Коршунова: “Бескаркасные диван или кресло, по сути, — чехол с наполнителем. На мой взгляд, хороши они только тем, что их легко передвигать. Такая мебель идеально подойдет для дачи: в хорошую погоду выносить места для отдыха на веранду или на газон. Бескаркасные кресла хорошо использовать как временный вариант при переезде”.
Место у окна
Широкие подоконники можно застелить матрасом и пледами, декорировать подушками и поставить рядом пару пуфов. Место у окна подойдет для 2-4 человек, а дополнительная мебель позволит расположиться остальным членам семьи. Есть и другой вариант — полностью срезать подоконник, освободив место для скамьи.
Организуя место отдыха на подоконнике, обязательно нужно позаботиться, чтобы остекление было прочным, а сам подоконник — невысоким, чтобы на него можно было комфортно садиться. Приятным бонусом будет хороший вид из окна.
Елена Коршунова: “Организация на подоконнике мест для сидения — отличная идея, для этого лучше всего подходит высота 450 мм — что большая редкость в многоквартирных домах, где стандарт для подоконников — примерно 900 мм. Если есть возможность реализовать в гостиной зону отдыха на невысоких подоконниках, может получиться просто чудесно”.
Кушетка или софа
Ближайший родственник дивана визуально смотрится менее массивным за счет отсутствия спинки. Мягкая софа или кушетка без подлокотников может стать спальным местом для гостей.
Эта мебель не загораживает стены и не делит пространство, если расположена ближе к центру комнаты, поэтому может стать компромиссным решением для небольшого помещения. В просторной гостиной можно поставить две кушетки разных оттенков, а между ними — небольшой стеклянный стол. А чтобы плоская кушетка не выглядела как кровать посреди комнаты, ее стоит декорировать подушками и текстилем.
Елена Коршунова: “Я бы рассматривала кушетку скорее как акцент в интерьере. Это просто идеальное дополнение к мебельным группам в больших гостиных. Несколько кресел, диван и кушетка создают квадратную или прямоугольную композицию, это позволяет сделать разные сценарии перемещения в гостиной”.
Нюансы выбора
Помимо функционала, следует помнить о комфорте и дизайне. Выбирая диван, обязательно нужно провести тест-драйв, чтобы проверить удобство. Это же касается и альтернатив — убедитесь, что вам нравится лежать на кушетке без возможности опираться на спинку. Попробуйте посидеть в бескаркасном кресле и представить себя с чашкой кофе и книгой.
Елена Коршунова: “Большинство из нас привыкли к определенному набору мебели в квартире (диван, стол, шкаф-стенка), но я считаю, что идти надо не от норм, доставшихся нам от предыдущего поколения, а от образа жизни и привычек. Нравится сидеть на полу как индусы и японцы — смело покупайте низкий стол и используйте подушки вместо дивана. Любите читать у камина — приобретите кресло-качалку или кресло-глайдер. Мечтали о подвесном кресле просто потому что это здорово — не забудьте предусмотреть закладные детали в потолке для крепления”.
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