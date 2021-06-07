Новый законопроект упразднит освобождение от уплаты налогов по процентам по жилищному кредиту

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что после того, как освобождение от уплаты налогов по процентам по жилищному кредиту будет упразднено, проценты по кредиту больше нельзя будет вычесть из облагаемого налогом дохода. Такой порядок вступит в силу в 2023 году при подаче деклараций за 2022 год.

“Законопроект не изменит максимальную сумму вычетов из облагаемого налогом дохода. Она по-прежнему составит 1200 евро. Вместо процентов по жилищному кредиту налогоплательщик сможет на ту же сумму списать, например, расходы на обучение или пожертвования, если ранее это было невозможно сделать ввиду превышения суммы вычетов. Для того, чтобы помочь молодым семьям приобрести жилье, KredEx разработал специальные меры. Они позволят более эффективно и целенаправленно направить пособия именно людям, которые нуждаются в этой помощи. При этом будут учитываться и региональные особенности”, — сказал Сависаар.

Списания процентов по жилищному кредиту не могут превышать 300 евро. Соответственно, максимальное влияние поправки на налогоплательщиков — не более 60 евро в год.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, правительство ведет враждебную политику в отношении домовладельцев. “Упразднение освобождения от уплаты налогов по процентам по жилищному кредиту затронет порядка 130 000 человек”, — сказал Кокк.

Инициированный правительством 31 мая проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (402 SE) упразднит право на вычеты процентов по жилищному кредиту, так как оно больше не выполняет свою цель — смягчить влияние, которое оказывают высокие проценты по жилищному кредиту, и упростить получение жилищных кредитов. Пользу от этой налоговой льготы получают, в первую очередь, домохозяйства с более высоким уровнем доходов. Поправку Эстонии также рекомендовала внести ОЭСР.