Роботы-газонокосилки оказываются под машинами и даже в костре. Ущерб достигает нескольких тысяч евро

Столкновения с машинами происходят, как правило, во дворе, а размер ущерба составляет в среднем около 1300 евро. В этом году компания PZU зарегистрировала 10 инцидентов с роботами-косилками, средняя сумма возмещения составила порядка 1000 евро, а самый крупный ущерб, возмещенный в рамках страхования жилья PZU, достиг целых 3400 евро.

“Водитель должен следить за тем, чтобы люди и домашние животные находились на безопасном расстоянии и чтобы на дороге не было стоящих или движущихся объектов. За последние несколько лет люди приобрели много роботов-газонокосилок, которые, к сожалению, вновь и вновь оказываются под колесами автомобилей. Парковать автомобиль следует так, чтобы поле зрения водителя было как можно более широким и движение можно было начать, не двигаясь задним ходом”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.