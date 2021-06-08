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08.06.2021, 10:15

Роботы-газонокосилки оказываются под машинами и даже в костре. Ущерб достигает нескольких тысяч евро

 
Фото: PZU
По данным PZU Kindlustus, все чаще имеют место случаи, когда роботы-газонокосилки попадают во дворе под машины и получают повреждения. Кроме того, косилки ломаются от попадания молнии, а одно устройство даже въехало в потухший костер. В среднем суммы ущерба достигают 1000 евро.

Столкновения с машинами происходят, как правило, во дворе, а размер ущерба составляет в среднем около 1300 евро. В этом году компания PZU зарегистрировала 10 инцидентов с роботами-косилками, средняя сумма возмещения составила порядка 1000 евро, а самый крупный ущерб, возмещенный в рамках страхования жилья PZU, достиг целых 3400 евро.

В одном случае газонокосилка пересекла ограничительный кабель и попала под автомобиль. Другая стала жертвой ДТП, когда на ценное устройство случайно наехал гость семьи.

Одно устройство оказалось повреждено, попав в потухший костер — часть корпуса косилки расплавилась. В паре случаев устройства были повреждены молнией, в результате чего из строя выходили материнская плата или двигатель. Одна косилка упала с полки и разбилась.

“Водитель должен следить за тем, чтобы люди и домашние животные находились на безопасном расстоянии и чтобы на дороге не было стоящих или движущихся объектов. За последние несколько лет люди приобрели много роботов-газонокосилок, которые, к сожалению, вновь и вновь оказываются под колесами автомобилей. Парковать автомобиль следует так, чтобы поле зрения водителя было как можно более широким и движение можно было начать, не двигаясь задним ходом”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

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