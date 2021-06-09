Хитрый лайфхак: как правильно развесить белье после стирки

Так как правильно вешать белье?



Как объясняет Кристина Байерс, ранее она перекидывала белье через веревку, а после фиксировала прищепкой, чтобы оно не улетело от ветра. Но такой метод ее не устраивал, так как на сухой одежде оставались заломы от веревки. Что предлагает блогер:



необходимо взять классическую прищепку;

зацепить одежду с помощью специальных круглых отверстий, которые находятся снизу (с веревкой будет соприкасаться только верхняя часть прищепки).



Таким образом вам не нужно будет больше перекидывать белье через веревку, плюс ваша одежда не деформируется и на ней не будут виднеться заломы. После публикации этого ролика комментарии под ним просто кипели от положительных эмоций.

Видео смотрите ЗДЕСЬ.

Метод с плечиками



Есть ещё один крутой лайфхак, который показала поп-звезда Стейси Соломон - хитрость с плечиками.

1. Возьмите постиранную одежду.

2. Наденьте её на плечики.

3. Повесьте белье на веревку.

Вот такая простая, но полезная идея поможет вам разместить большое количество белья на небольшой веревке, плюс одежда не помнется. Главное - иметь небольшой арсенал плечиков.

Надеемся, что эти методы помогут вам разобраться, как правильно вешать и сушить одежду так, чтобы она не мялась.

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