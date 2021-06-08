ФОТО | Призыв к лету: не проходите мимо — оповестите департамент об опасных зданиях!

Генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк отметил, что безопасность строений нуждается в большем внимании и поэтому начинающаяся сегодня и длящаяся все лето кампания по оповещению и обозначению очень важна.

"Все мы хотим чувствовать себя безопасно как в родных местах, так и путешествуя по Эстонии. Корректное выполнение обязанностей владельца строения улучшает качество жизни всех людей и предотвращает опасные для жизни ситуации и тяжелые несчастные случаи. К сожалению, у нас в Эстонии много старых строений в плохом состоянии, благоустройством которых никто не занимался, и их безопасность нужно регулярно проверять. Призываем всех замечать и при необходимости сообщать об опасных зданиях и прочих строениях как рядом со своим домом, так и разъезжая летом по Эстонии", — сказал Каяк.

"Сооружение или здание является опасным, если оно может представлять риск для жизни и здоровья людей, имущества или окружающей среды", — сказала Кати Тамтик, руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. "В настоящее время невозможно оценить, сколько в Эстонии опасных зданий, поэтому одной из задач картографической кампании департамента в этом году является выяснение их количества и масштабов".

Владелец здания несет юридическую ответственность за безопасность здания, поэтому Департамент защиты прав потребителей и технического надзора хочет составить карту опасных зданий, определить их владельцев и обязать их принять меры по устранению первоначального риска. Если здание не представляет непосредственной опасности, ответственность за его содержание и соблюдение требований несут муниципальные власти. Сообщать не надо о принадлежащих вам зданиях, а также если владелец известен, желательно сначала оповестить об опасности владельца.

Примерами типов зданий, по которым департамент ждет уведомлений, являются: