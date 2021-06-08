ФОТО | Призыв к лету: не проходите мимо — оповестите департамент об опасных зданиях!
Генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк отметил, что безопасность строений нуждается в большем внимании и поэтому начинающаяся сегодня и длящаяся все лето кампания по оповещению и обозначению очень важна.
"Все мы хотим чувствовать себя безопасно как в родных местах, так и путешествуя по Эстонии. Корректное выполнение обязанностей владельца строения улучшает качество жизни всех людей и предотвращает опасные для жизни ситуации и тяжелые несчастные случаи. К сожалению, у нас в Эстонии много старых строений в плохом состоянии, благоустройством которых никто не занимался, и их безопасность нужно регулярно проверять. Призываем всех замечать и при необходимости сообщать об опасных зданиях и прочих строениях как рядом со своим домом, так и разъезжая летом по Эстонии", — сказал Каяк.
"Сооружение или здание является опасным, если оно может представлять риск для жизни и здоровья людей, имущества или окружающей среды", — сказала Кати Тамтик, руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. "В настоящее время невозможно оценить, сколько в Эстонии опасных зданий, поэтому одной из задач картографической кампании департамента в этом году является выяснение их количества и масштабов".
Владелец здания несет юридическую ответственность за безопасность здания, поэтому Департамент защиты прав потребителей и технического надзора хочет составить карту опасных зданий, определить их владельцев и обязать их принять меры по устранению первоначального риска. Если здание не представляет непосредственной опасности, ответственность за его содержание и соблюдение требований несут муниципальные власти. Сообщать не надо о принадлежащих вам зданиях, а также если владелец известен, желательно сначала оповестить об опасности владельца.
Примерами типов зданий, по которым департамент ждет уведомлений, являются:
- Здания, стены, несущие стены с признаками обрушения, т.е. здания, которые предположительно могут обрушиться, а также здания, которые уже частично обрушились, но двери и окна которых открыты и доступ в здание не затруднен;
- Парапеты балконов или другие выступающие части зданий, где существует риск обрушения в ближайшем будущем;
- Открытые люки и другие глубокие ямы, в которые есть риск провалиться;
- Старые игровые площадки, которые не обслуживались регулярно и которые могут иметь слишком узкие перекладины лестниц, острые края или сломанные элементы;
- Другие опасные конструкции, в которые легко может попасть посторонний человек и где существует риск получения травмы (например, острые края, включая расшатанные плитки, разбитое стекло, передвижение на высоте без перил, незакрепленные лестницы/стремянки и т.д.).
Тамтик добавила, что каждый год департамент получает несколько десятков уведомлений о ветхих зданиях. "Поскольку у нас много зданий, оставшихся с советского периода, которые сегодня стоят без дела, их состояние с годами вряд ли улучшится. Цель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора — гарантировать, что такие здания не станут опасными для людей и окружающей среды".
Всех, кто заметил опасное здание, просят сообщить об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора по электронной почте ohtlikehitis@ttja.ee или по ссылке. В уведомлении напишите адрес или местонахождение здания или объекта, добавьте его описание и по возможности приложите фотографию.