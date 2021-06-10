Недвижимость
10.06.2021, 08:00

Поиск жилья для иностранного работника может быть настоящей головной болью. С открытием границ станет еще хуже?

 
Сандер Раямяэ
Välistöötajatele ei soovita oma korterit kasutada anda. Isegi siis, kui vahendusfirma täielikult ise vastutab.
Välistöötajatele ei soovita oma korterit kasutada anda. Isegi siis, kui vahendusfirma täielikult ise vastutab.
Foto: Madis Veltman
Коронавирусное время немного облегчило ситуацию, но может случиться, что из десяти арендодателей только один пустит в свою квартиру иностранцев, пишет Ärileht.

Предприятие аренды рабочей силы Nordstaff годами было посредником в привозе иностранных работников в Эстонию. По словам их представителя Екатерины Рябухи, поиск жилья для привезенных сюда работников — это очень актуальная тема.

“Не обобщая, можно уверенно утверждать, что из десяти арендодателей только один продолжит общение, если упомянуть, что мы ищем жилье для работников”, — сказала она. Она подчеркнула при этом, что они арендуют жилье через свое предприятие и несут ответственность за поселенных в арендованные помещения работников в полной мере.

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