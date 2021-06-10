СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Как превратить слегка запущенную дачу в уютный летний дом

В старых дачных домиках обычно не хватает спальных мест и места в целом. В некоторых случаях достаточно изменить имеющееся пространственное решение, но если чердак простаивает без дела, а потолочное перекрытие позволяет, можно соорудить спальню под крышей, даже если чердак низкий и взрослый человек не может там встать в полный рост.

Терраса — важная часть летнего быта; она служит своего рода продолжением гостиной, и на ней можно проводить время в большой компании. Разрешение на строительство для возведения террасы обычно не требуется. Чтобы терраса прослужила долго, ее нужно строить на фундаменте, используя долговечный материал — как правило, это пропитанная древесина, но можно использовать и необработанную лиственницу, термодревесину или древесно-полимерный композит.

Если крыша покрыта черепицей или этернитом, со временем она покрывается мхом. Чтобы продлить срок службы кровли, нужно периодически тщательно удалять мох мойкой высокого давления или мыть крышу щеткой под водой из шланга.

Наружную отделку дачи, как правило, составляет деревянная обшивка, которая с годами тускнеет и теряет вид под воздействием солнца. Если сам материал хорошо сохранился, достаточно его перекрасить, но нужно помнить о безопасности и правильной технике работы. Самый важный этап покраски — это подготовка. Деревянную обшивку нужно тщательно вымыть водой со щеткой, а потом снять отстающую краску скребком и металлической щеткой. Если в обшивке обнаружатся трещины или отверстия, их нужно зашпаклевать. Перед покраской поверхность должна полностью просохнуть. Цвет лучше выбрать яркий — он дольше сохранит свежий вид. Наносить краску можно кистью или валиком, а делать это нужно по направлению доски — слева направо, если обшивка горизонтальная, и сверху вниз, если она вертикальная. Наносить краску надо в два или три слоя, сколько понадобится, а между слоями ей нужно дать полностью высохнуть.

Если даче требуется ремонт помещений, в первую очередь в качестве материала стоит рассмотреть дерево, которое, в отличие от многих других материалов, хорошо переносит отсутствие отопления зимой. Обои, например, в такой ситуации могут начать плесневеть, а краска — отслаиваться. Деревянная обшивка гармонично смотрится в сельском жилье, и при желании ее можно покрасить или покрыть воском либо лаком. Дерево можно использовать в интерьере и в другом формате — например, обшить стены фанерными панелями или пробковым паркетом.

6) Подарите новую жизнь старой мебели

Набор мебели на даче часто довольно эклектичен и состоит в основном из предметов разных эпох, привезенных из городского дома. Покупка новой мебели — довольно крупное капиталовложение, но можно обновить вид старой мебели и придать ей единство стиля при помощи краски и небольших деталей, например ручек на ящиках комода или тумбочки. Важную роль при этом играет очистка поверхностей: перед покраской старую мебель нужно тщательно вымыть водой с мылом и при необходимости аккуратно снять старый лак или краску. Также можно немного зачистить поверхность наждачной бумагой.

7) Освещение — это не только лампа на потолке

Освещению на даче нужно уделять не меньше внимания, чем дома, но осветительные приборы часто попадают туда случайно, а их единственная цель — просто давать какой-то свет. Как и в любых жилых помещениях, одной лампы на потолке недостаточно; уют помещению придаст торшер, настольные или настенные лампы, а также гирлянды, которые можно использовать еще и для освещения сада и террасы.

8) Создайте уют при помощи текстиля

Светлый и летний облик дачному дому придаст интерьерный текстиль. Диванные подушки, пледы, шторы и коврики создают уют. Чего не стоит делать, так это превращать дачу в последний приют разномастного текстиля, который больше не нужен дома. Лучше постарайтесь скомбинировать со старым новое и создать единый стиль именно с использованием текстиля независимо от того, нравится ли вам скандинавская простота или средиземноморская романтичность. Органичнее на даче при этом будет смотреться натуральный текстиль — хлопок, лен, конопляная ткань или шерсть.

9) Возьмите с собой частичку дома

На даче мы обычно не уделяем внимания деталям, создающим уют, но и здесь на стену можно повесить пейзажную фотографию или картину, на стол в гостиной поставить эффектную вазу с лесными цветами, а на комод в спальне — семейное фото. Если вы проводите на даче много времени, то на лето можно перевезти туда не только домашних питомцев, но и комнатные цветы.

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