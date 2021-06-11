Банк объяснил, почему в Эстонии мало недвижимости, купленной в кредит. При чем тут советский период?

Сравнивая эстонскую статистику и статистику Северных стран, можно увидеть явную разницу. В то время как в Эстонии купили недвижимость в кредит 22% жителей, в Швеции соответствующий показатель составляет 51%, в Исландии — 61% и в Нидерландах — 60%.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танеля Ребане, основная причина такой большой разницы — советский период, когда люди, имевшие квартиры, после восстановления независимости республики смогли приватизировать своё жильё. “В более богатых странах люди не получают такую ​​недвижимость бесплатно, поэтому логично, что они покупают жильё в кредит, в том числе и в инвестиционных целях, — пояснил Ребане. — Здесь принцип прост. Например, если я могу со 100 000 евро получить доход более 2%, то есть больше, чем процент по кредиту, тогда имеет смысл инвестировать эти деньги”.

Статистика других бывших советских республик также показывает историческое отличие от Западной и Северной Европы. В Латвии и Литве недвижимостью, купленной в кредит, владеют соответственно 13% и 12% людей, что даже меньше, чем в Эстонии. В Румынии, бывшей стране “соцлагеря”, до 90% людей владеют недвижимостью, полученной без кредита.

Ребане отметил, что чем выше уровень жизни человека, тем меньше он пропорционально тратит на поддержание жизни, то есть на еду. “Это означает, что больше денег остаётся на вещи длительного пользования, например, на жильё. По этой причине цены на недвижимость в более богатых странах тоже выше. Если в Эстонии более 3000 евро за квадратный метр считается чрезвычайно высокой ценой, то в Хельсинки чрезвычайно высокая цена начинается где-то в районе 7000 евро за квадратный метр”, — сказал он.