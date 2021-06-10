ФОТО | Смотрите, как совсем скоро будет выглядеть территория перед D-терминалом Таллиннского порта
По словам руководителя подразделения по инфраструктуре Tallinna Sadam Пеэтера Ныгу, целью Таллиннского порта является превращение прилегающих к D-терминалу зон в современное городское пространство, отличающееся большим простором и зеленью: “Мы хотим предложить более приятное времяпровождение не только нашим пассажирам, но и горожанам и гостям столицы, а также частично восстановить историческую идентичность этого района”.
Вместе с окружающим пространством размер перестроенной территории составит примерно 5,2 га, и она будет включать в себя зону перед D-терминалом, зону перед кварталом Лоотси, а также зоны, соединяющие Рейди теэ с променадом. В рамках договора поставки в граничащем с D-терминалом общественном городском пространстве будет реализовано новое решение по организации движения, построены новые инженерные сети, а также появятся новые зеленые зоны и новые пути движения для пешеходов. Кроме того, будут установлены навесы для ожидающих автобусов и такси людей, парковка для обслуживающих пассажиров такси, парковка для кратковременной стоянки легковых автомобилей, а также новое решение по освещению вместе с элементами оформления уличного пространства. На территории появится много мест для встреч и лестница с зоной для сидения. Место расположения смолокурни, являвшейся частью исторического порта Ванасадам, будет отмечено небольшим бассейном. В местах расположения складов и каналов будут построены площади, названные в честь Коха и Жирара. Соответствующий внешний вид получит и зона перед новым поворотным пешеходным мостом.
Проект по уличному пространству граничащей с D-терминалом территории для Таллиннского порта является одним из первых проектов по инфраструктуре, при выполнении работ по проектированию и строительству которого Таллиннский порт будет требовать соблюдения требований разработанной им инфраструктуры BIM (Building Information Modelling). Основой для разработки требований InfraBIM послужила необходимость использовать цифровой двойник строящейся территории также при управлении объектом после завершения строительства.
“Для Таллинна порт имеет особое значение. Он не просто открывает море для жителей города, но и уже стал своеобразным символом столицы. Я очень рад, что мы снова сможем поспособствовать реализации столь важного проекта — мы сотрудничаем с Таллиннским портом уже много лет и надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и сейчас. Подобные проекты, позволяющие создать что-то важное для всех людей, всегда пробуждают немало положительных эмоций”, — сказал председатель правления Nordecon Герд Мюллер. Nordecon был генеральным подрядчиком и в рамках работ по расширению D-терминала Таллиннского порта, завершенных в 2020 году.
Результат работ, которые начнутся в июне, можно будет увидеть в июле 2022 года, когда новая территория будет открыта для горожан. Общая стоимость всего проекта составит 5,9 миллиона евро. Строительные работы будут финансироваться с привлечением средств Фонда соединения Европы (CEF) в рамках проекта Twin-Port 4.