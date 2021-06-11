Уму непостижимо! Фирма внезапно повысила цену на уже оплаченные семьей стройматериалы(2)
Семья Кай Кубья этим летом захотела, несмотря на повышение цены на древесный материал, продолжить строительство в доме. Купили брусья, вентиляционные рейки и вагонку, и весь материал вместе с транспортом обошелся в 2963 евро.
Семья оплатила счет в течение предусмотренных 24 часов (столько действовало ценовое предложение предприятия), и заказ пошел в работу. Но неделю спустя с предприятия позвонили и неожиданно сообщили, что по оговоренной (и уже заплаченной) цене они заказчику материал больше не продадут.
“Нам сделали новое ценовое предложение, которое отправили на электронную почту, в сумме 4035 евро”.
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