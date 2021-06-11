Ремонт и стройка
11.06.2021, 08:00

Уму непостижимо! Фирма внезапно повысила цену на уже оплаченные семьей стройматериалы

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Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Foto: Taavi Sepp
Хотя повышение цен на строительные материалы у многих вызывает досаду, одна эстонская семья, несмотря на это, все-таки решила приобрести необходимое для строительства по текущей цене, но оказалась в невероятно нелепой ситуации, пишет портал Geenius.

Семья Кай Кубья этим летом захотела, несмотря на повышение цены на древесный материал, продолжить строительство в доме. Купили брусья, вентиляционные рейки и вагонку, и весь материал вместе с транспортом обошелся в 2963 евро.

Семья оплатила счет в течение предусмотренных 24 часов (столько действовало ценовое предложение предприятия), и заказ пошел в работу. Но неделю спустя с предприятия позвонили и неожиданно сообщили, что по оговоренной (и уже заплаченной) цене они заказчику материал больше не продадут.

“Нам сделали новое ценовое предложение, которое отправили на электронную почту, в сумме 4035 евро”.

Читайте подробнее на портале Geenius.

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