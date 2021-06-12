Как такое возможно? Из-за игрушечной машинки было уничтожено домашнее имущество на 32 000 евро

В этом году самым крупным связанным с домашним имуществом случаем в ERGO стал пожар, возникший в результате возгорания зарядного устройства для аккумулятора игрушечной машинки, в результате чего, помимо здания, пострадало большое количество предметов домашнего обихода — мебель, техника, спортивное снаряжение и музыкальные инструменты на общую сумму 32 000 евро.

“К сожалению, на практике до сих пор встречается мнение, что вместе с квартирой или домом автоматически страхуются и находящиеся внутри вещи. На самом деле это не так, и домашнее имущество требует при заключении договора отдельной страховки. Согласно нашей статистике, сегодня почти четверть договоров страхования жилья не включает защиту домашнего имущества — это означает, что существует значительное количество домовладельцев, которые, помимо эмоционального стресса, могут испытать после страхового случая и экономический шок, если им придется самостоятельно оплачивать замену уничтоженных или поврежденных вещей”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Еще один недавний пример — пожар, возникший из-за электрической неисправности в вытяжке. Помимо квартиры, оказались повреждены находившиеся внутри мебель, техника и одежда, а покупателю за домашнее имущество была выплачена компенсация в размере 12 000 евро. “В среднем связанный с домашним имуществом ущерб составляет около 700 евро, а более высокие суммы возмещения всегда связаны с пожарами или кражами и могут достигать десятков тысяч евро”, — рассказала Лепвальтс.