Как такое возможно? Из-за игрушечной машинки было уничтожено домашнее имущество на 32 000 евро
В этом году самым крупным связанным с домашним имуществом случаем в ERGO стал пожар, возникший в результате возгорания зарядного устройства для аккумулятора игрушечной машинки, в результате чего, помимо здания, пострадало большое количество предметов домашнего обихода — мебель, техника, спортивное снаряжение и музыкальные инструменты на общую сумму 32 000 евро.
“К сожалению, на практике до сих пор встречается мнение, что вместе с квартирой или домом автоматически страхуются и находящиеся внутри вещи. На самом деле это не так, и домашнее имущество требует при заключении договора отдельной страховки. Согласно нашей статистике, сегодня почти четверть договоров страхования жилья не включает защиту домашнего имущества — это означает, что существует значительное количество домовладельцев, которые, помимо эмоционального стресса, могут испытать после страхового случая и экономический шок, если им придется самостоятельно оплачивать замену уничтоженных или поврежденных вещей”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Еще один недавний пример — пожар, возникший из-за электрической неисправности в вытяжке. Помимо квартиры, оказались повреждены находившиеся внутри мебель, техника и одежда, а покупателю за домашнее имущество была выплачена компенсация в размере 12 000 евро. “В среднем связанный с домашним имуществом ущерб составляет около 700 евро, а более высокие суммы возмещения всегда связаны с пожарами или кражами и могут достигать десятков тысяч евро”, — рассказала Лепвальтс.
Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO напомнила, что при страховании домашнего имущества стоит выбрать достаточно большую сумму возмещения, чтобы покрыть примерную стоимость своих вещей. Страхование домашнего имущества покрывает ущерб мебели, бытовой технике, одежде, велосипедам, садовому инвентарю и прочим вещам. “Регулярно встречаются случаи пожаров, повреждений от урагана и даже краж, когда, к сожалению, нам приходится информировать клиента, что дом или квартира застрахованы, а вот домашнее имущество — нет. Однако чаще оказывается, что сумма страхования домашнего имущества слишком мала, то есть понесенные убытки значительно превышают выбранную сумму”, — сказала Лепвальтс.
“Страхование домашнего имущества на деле означает не одну лишь защиту находящихся дома вещей. Страховые компании предлагают разные условия, но в ERGO, например, вместе с вашим домашним имуществом автоматически застрахованы на сумму 2000 евро и вещи, с которыми вы путешествуете в пределах Европейского союза: в том числе, например, ноутбук, фотоаппарат, телефон”, — добавила Лепвальтс.
При страховании жилья стоит продумать, какие виды защиты выбрать, чтобы перекрыть все известные риски. В дополнение к домашнему имуществу очень полезными могут быть следующие виды страховой защиты:
- Страхование ответственности, в связи с владением недвижимостью, возмещающее ущерб, причиненный третьему лицу: например, если сломанный водопровод в вашей квартире наносит ущерб соседям.
- Расширенное страхование ответственности, которое покрывает также ущерб, причиненный третьим лицам членами семьи страхователя.
- Страхование домашних животных для покрытия ветеринарных расходов.
- Страхование для арендатора — страхование домашнего имущества и ответственности для защиты ваших личных вещей или личных вещей вашей семьи, а также для покрытия ущерба, причиненного третьим лицам.
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