В Кадриорге сносят кусочек истории. На месте уникального здания построят многоквартирный дом

Если ехать по Нарвскому шоссе из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ, то, проезжая возле края парка Кадриорг, по правую руку, хорошо присмотревшись, можно заметить скрытые за зеленью ворота. Это дом одного из составителей Манифеста независимости и заведующего техническим отделом Земской управы Фердинанда Петерсона (фамилия Петерсон в 1938 году в результате эстонизации превратилась в Петерсен).

С позапрошлой недели недвижимость по адресу Нарва мнт, 110 принадлежит фирме Perton Ehitus, которая скоро начнет работы по сносу, чтобы построить здесь многоквартирный дом на десять квартир, презентуемый на сайте фирмы как “резиденция Японского сада”.