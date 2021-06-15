Россияне хотят покупать дачи в Ида-Вирумаа. Но им мешают ограничения

“В связи с проведением административной реформы некоторые указанные в законе единицы местного самоуправления сегодня уже не существуют, но границы ограничений остались в силе. До тех пор, пока законодатель не обновит перечень зон, важных с точки зрения государственной обороны, проверить статус конкретной зоны можно по координатам. Лицо, желающее купить или продать недвижимость , может получить такую информацию от Земельного департамента или нотариуса”, — уточнила Арон.

Согласно действующему законодательству, физическому лицу, не являющемуся гражданином страны-члена Европейской экономической зоны, или юридическому лицу, не зарегистрированному в стране-члене Европейской экономической зоны, запрещено приобретать недвижимое имущество в следующих областях или — в случае изменения размера или наименования таких областей — в их границах, существовавших по состоянию на 31 декабря 1999 года:

По словам Катрин Арон, исполнительного директора Kinnisvara24 .ee, порталы недвижимости получают все больше запросов от граждан России, желающих купить дачу в Ида-Вирумаа , однако закон, а также эпидемиологические ограничения не позволяют им совершать сделки: “Каждый летний сезон интерес к покупке дач в Ида-Вирумаа оказывается достаточно высоким, но закон не позволяет гражданам России покупать земельные участки, дачи или частные дома, расположенные в приграничных зонах, важных с точки зрения государственной обороны Эстонии. В качестве исключения лицу, проживающему за пределами Европейской экономической зоны, постановлением Правительства Республики может быть предоставлено разрешение на приобретение земельного участка или дома на таких территориях. По закону, однако, граждане России имеют полное право покупать квартиры, расположенные в Ида-Вирумаа или в других важных с точки зрения государственной обороны районах”.

Катрин Арон отметила, что граждане России могут покупать дачи за пределами этих зон без каких-либо ограничений, но в Ида-Вирумаа выше интерес к покупке недвижимости, расположенной именно в зонах, важных с точки зрения государственной обороны Эстонии. “Поэтому некоторые россияне покупают дачи, дома и земельные участки на своих знакомых или, если возможно, на фирму”, — сказала Арон.

Помимо Ида-Вирумаа, граждане России приобретают недвижимость и в Харьюмаа. Статистика Земельного департамента показывает, что с января по май этого года было совершено 27 сделок купли-продажи недвижимости в Харьюмаа и 25 сделок в Ида-Вирумаа, где покупателями были граждане Российской Федерации. За первые пять месяцев 2020 года граждане России совершили 23 сделки по покупке недвижимости в Харьюмаа и 56 сделок с недвижимостью в Ида-Вирумаа.

По словам Арон, реальный интерес к недвижимости в Ида-Вирумаа не уменьшился, а снижение активности сделок связано с подорожанием эстонской недвижимости и возникшими из-за коронавируса ограничениями на поездки. “Если невозможно ознакомиться с объектом на месте, для изучения понравившейся собственности и совершения сделки люди ищут альтернативные решения. Увеличилась доля маклеров — в Эстонии находят надежного человека, который поможет подобрать недвижимость, отвечающую критериям покупателя. Для осмотра недвижимости также используют возможности видеозвонков, а маклеры снимают специальные видеоролики для знакомства с объектами”, — добавила Арон.

Появившаяся год назад возможность заключать сделки дистанционно посредством удаленного нотариального заверения не подходит большинству жителей России, поскольку предполагает наличие эстонской ID-карты или Мобильного ID.

Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек. Сейчас на портале продаются 44 дачи и 159 домов, расположенных в Ида-Вирумаа. На Kinnisvara24 насчитывается более 16 200 объявлений.

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