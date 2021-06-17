Экологичный образ жизни как возможность сэкономить: 5 способов сократить домашние расходы

Экономия ресурсов влияет не только на окружающую среду и ваш кошелёк, но и на эмоциональное благополучие человека. Половина участников исследования в Эстонии признаёт, что возможность пожертвовать какие-то вещи или другим способом продлить срок их использования способствует ощущению удовлетворённости.

По словам дизайнера интерьеров IKEA Элийзе Таммекиви, бережное отношение к окружающей среде и ресурсам следует рассматривать не как статью расходов, а как прекрасную возможность сэкономить. Покупайте лишь то, что вам на самом деле нужно, и экономьте на электричестве, воде и отоплении. Она также отметила, что большие изменения начинаются с маленьких шагов — сортировки мусора и ответственного потребления. Не всегда стоит просто выбрасывать вещи. Обдумайте заранее, можно ли какой-то предмет отправить для переработки или повторного использования.

К более “зелёному” образу жизни, бережному по отношению к окружающей среде жителей Эстонии мотивируют возможность сэкономить деньги и сократить расходы. Это подтвердили 74% участников исследования. Второй важный аргумент для жителей Эстонии — это уменьшение количества мусора (71%). Более 20% респондентов, однако, считают, что это неудобно или требует слишком больших усилий, а почти 30% считают, что бережный по отношению к окружающей среде образ жизни затратен и требует крупных инвестиций.

Каждый второй житель чувствует себя виноватым за то, что не вносит достаточного вклада в благосостояние планеты.

Существует много способов, как житель Эстонии может сделать свой дом более экологичным, учитывая аспекты бережного отношения к природе. Исследование, проведённое по заказу IKEA, показало, что львиная доля респондентов выключает свет, когда он не нужен (88%), и использует решения, сберегающие электроэнергию и воду, например, светодиодные лампы [LED] и специальные наконечники для душа (57%). Семь человек из десяти стараются экономить воду и на время закрывают кран, когда чистят зубы, бреются, моют руки или посуду. Из результатов исследования можно сделать вывод, что жители Эстонии довольно хорошо осведомлены о вопросах экономии энергии. Например, 68% респондентов включают стиральную или посудомоечную машину лишь тогда, когда она полностью заполнена.

Простые рекомендации, как можно сэкономить деньги дома



По словам Элийсе Таммекиви, дизайнера интерьеров из IKEA, все люди могут без особых усилий и потери времени экономить энергию и собственные деньги. Достаточно просто выработать у себя несложные привычки, касающиеся освещения, использования воды, а также выбора домашней техники и даже кухонной мебели.

Снижение расходов на отопление. Дизайнер интерьеров отмечает, что очень хорошими утеплителями являются ковры. Ковёр может удержать в помещении примерно до 10% тепла. Занавески/шторы на окнах и в дверных проёмах помогут зимой удержать тепло в помещении, а летом будут сохранять прохладу и препятствовать попаданию тепловой энергии внутрь.

Экономия энергии. Если готовить еду в кастрюле с закрытой крышкой, можно сэкономить до 30% энергии. Важно также следить за тем, чтобы кастрюли и сковородки по своей ширине совпадали с шириной конфорки. Если кастрюля слишком узкая для конфорки, часть тепловой энергии (до 20%) расходуется впустую.

Повторное использование воды. Дизайнер интерьеров отмечает, что экономить воду у себя дома совсем не сложно. Фрукты и овощи совсем не обязательно мыть под проточной водой, это можно делать в мисочке/тазике или в раковине с закрытым водостоком. Впоследствии этой водой можно, например, поливать цветы. Часто воду тратят попусту также при мытье посуды. Мыть посуду лучше в небольшом тазике. В магазинах для этих целей даже продаются специальные принадлежности для раковин.

Каждая капля на счету. Подогрев воды также стоит денег. К счастью, есть такие смесители, которые позволяют снизить потребление горячей воды аж на 30%. При использовании такого смесителя из крана поначалу будет течь только холодная вода; чтобы потекла горячая вода, нужно будет повернуть рычаг влево. Таким образом, горячая вода будет течь из крана не каждый раз, а только тогда, когда она на самом деле нужна.

Снижение расходов на еду. Правильное хранение пищи поможет одновременно сэкономить деньги и избежать порчи продуктов. Если хранить пищу отдельно в плотно закрытых ёмкостях, она будет дольше оставаться свежей, а запахи различных блюд не будут перемешиваться. Хранение еды в отдельных ёмкостях экономит не только деньги, но и время. Если вы варите суп, то приготовьте его сразу немного в большем количестве, разделите объём по нескольким ёмкостям и поставьте их в холодильник. Так вы сможете потратить время на приготовление пищи только один раз, но еды хватит на несколько трапез.

* Исследование по заказу IKEA провела в мае 2021 г. исследовательская компания Norstat. В Эстонии в нём принял участие 501 респондент.

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