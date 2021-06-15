В преддверии нового конкурса жителям Ласнамяэ расскажут о секретах озеленения балконов

”Наша цель — познакомить жителей с возможностями самостоятельно сделать окружающую их среду более зеленой и привлекательной. Начинать при этом можно с небольших проектов, одним из которых как раз и является озеленение балкона, которое под силу и нравится многим. В прошлом году мы организовали получивший много позитивных откликов конкурс ”зеленых” балконов, и для того, чтобы у жителей было больше возможностей озеленить свой балкон, мы познакомим их с рекомендациями специалиста”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Онлайн-семинар по озеленению балконов проведет консультант по садоводству Substral Энели Кягер. На семинаре будут представлены возможности озеленения балконов и подробно рассмотрен вопрос о выборе подходящих растений. Участники семинара узнают о том, как выбрать саженцы для балкона таким образом, чтобы высаженные весной растений дожили бы до осени и смогли бы пережить временное отсутствие хозяина и вынужденную паузу в поливе. Лектор также поделится секретами того, как украшать балкон при его малой площади и как высаживать растения таким образом, чтобы они не мешали соседям.

Участие в семинаре бесплатно и не требует предварительной регистрации. Семинар на русском языке состоится в четверг в 18:30, участники смогут задавать лектору вопросы в электронной среде Zoom.

За прямой трансляцией семинара можно будет также следить на страничке Ласнамяэской районной управы в Facebook.

В августе управа района Ласнамяэ вновь организует конкурс, в ходе которого будут выбраны самые красивые “зеленые” балконы района. При определении победителей в расчет будет приниматься оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона. Победители получат призы, а лучшие балконы будут запечатлены на фотовыставке.