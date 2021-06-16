Эксперт по недвижимости: бум у людей в головах, количество сделок и цены этого не подтверждают

По утверждению Вахтера, в мае в Таллинне совершили 1260 сделок с недвижимостью и это совершенно обычный месяц. “Несколько лет назад в это же время совершали 1400 и даже почти 1500 сделок в месяц”, — сказал Вахтер.

По словам Вахтера, статистика цен на квартиры в Таллинне тоже не показывает перегрева. “В этом году квадратный метр квартиры в столице стоил в среднем на 6,6 процента больше, чем в прошлом году, и это совершенно обычное повышение цены. Признаком опасности является более чем 10-процентное повышение цены, и таких лет за последнее десятилетие было несколько. Таким образом, весна этого года с точки зрения статистики нисколько не особенная”, — сказал Вахтер и добавил, что и к концу года повышение цены, скорее, должно остаться ниже 10 процентов.

“Нынешнее ощущение бума, скорее, эмоциональное, потому что никто не думал, что на рынке недвижимости во время кризиса дела могли идти так хорошо, большинство аналитиков год назад ожидали, скорее, падения. У людей между тем скопилось на счету много свободных денег, и возможностей их потратить было мало. Но это не означает, что за квартиру в панельном доме в спальном районе можно просить на 20 процентов больше денег”, — сказал Вахтер.

По словам эксперта по недвижимости, опасность перегрева все-таки не миновала. “Лето будет спокойным, люди отдыхают, путешествуют и занимаются другими делами. В то же время рост экономики и инфляция постоянно высокие, и осенью нагрянет большое количество пенсионных денег”, — сказал Вахтер.

“Советую сдерживать эмоции, потому что нынешний дефицит не продлится вечно. Если подходящий дом сразу не найти, то снимать выгодно и эту возможность стоит взвесить. Когда мир откроется более стабильно, то у людей возникнет больше вариантов выбора и спрос должен уменьшиться. Также постепенно будут готовы находящиеся в разработке новостройки”, — добавил Вахтер.

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