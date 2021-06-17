ТАБЛИЦА | В какую квартиру в Таллинне лучше всего инвестировать для сдачи в аренду? Ответ вас удивит!

При сопоставлении цен аренды и продажи бывших в использовании квартир стоимостью до 100 000 евро выясняется, что трехкомнатная квартира в Хааберсти окупится за 13 лет и 11 месяцев. “Меньше чем за 15 лет окупятся еще трешки в Пыхья-Таллинне и Кесклинне, — пояснил руководитель LVM Kinnisvara juhataja Ингмар Саксинг. — В арендном бизнесе для частного предпринимателя не менее важны также более длительные и стабильные, чем обычно, арендные отношения у трешек, потому что их обычно ищут семейные люди”.

В число съемных квартир с лучшим сроком окупаемости входят еще также однушки в Нымме и Пирита и трешки в Нымме. “Предположение, что двушка является самым востребованным товаром, соответствует действительности как среди арендаторов, так и среди покупателей, — подчеркнул Саксинг. — Но это взвинчивает цену покупки и снижает доходность. Так сказать, выбор наверняка, двушка в Кесклинне, окупится в среднем за 20 лет”.

Приход на рынок денег II пенсионной ступени, по утверждению Саксинга, добавил немало новых, пробующих свои силы в качестве самостоятельных инвесторов в аренду людей. “Для нашего бизнеса было бы полезно сказать, что, конечно, скупайте, скупайте все, что можете, но это было бы неправильно, — отметил Саксинг. — На ожидания и опасности следует смотреть очень реалистично. При возне с одной-двумя квартирами риски очень большие, один плохой арендатор или несчастный случай может увести инвестицию в минус”.

В анализ LVM Kinnisvara включены 1700 предложений продажи и аренды квартир в Таллинне.

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