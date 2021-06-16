Полиция напоминает: уезжая на отдых, надежно закрывайте двери и окна. Как защитить свое имущество?

16 июня вновь проходит общеевропейский день по превенции взломов ”Береги свое имущество!”, направленный на повышение осведомленности людей на тему защиты имущества. В этом году полиции сообщили о несколько десятках случаев краж, когда воры проникли в дом через незапертые двери и открытые окна.

За пять месяцев этого года было зарегистрировано 108 краж из жилых помещений, что на 32 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году через незакрытые окна или двери было совершено 46 краж, а в этом году за первые пять месяцев — 14. Больше всего таких краж произошло в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

"Незапертая на замок дверь, отрытое окно, ценные вещи, которые хорошо видны, — все это привлекает воров. Поэтому такое легкое движение как поворот ключа в замке или оконной ручки поможет уберечь вас от неприятностей. Как правило, воры запоминают такие места и знают, где можно найти что-то ценное. Большинство краж совершаются на выходных, когда больше вероятность, что хозяев нет дома", — говорит ведущий специалист бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг.

Когда вещи оставляют без присмотра, а окна и двери открыты, но половина работы уже сделана за воров. „Это наша, владельцев, ответственность использовать все возможные методы, чтобы осложнить жизнь воров. Это означает, что надо инвестировать в освещение, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Во многих местах активно действует "Соседский надзор", поэтому следует поддерживать хорошие отношений с соседями и обсудить возможность присоединения к "Соседскому надзору"", — добавила Грюнберг.

Больше всего внимание воров привлекают наличные деньги, разныe инструменты, оставленные без замка во дворе или коридоре велосипеды, а также украшения, компьютеры и другая техника, которую легко унести, а затем сбыть.