7 советов для ремонта ванной комнаты, которая прослужит долгие годы
Подготовьте помещение
Перед ремонтом любое помещение нуждается в тщательной подготовке, и ванная не является исключением. Удалите с пола, потолка и стен старые покрытия и штукатурку. Внимательно проследите за тем, чтобы поверхности были идеально ровными. Если нарушить это правило, плитка может отвалиться. Также не забудьте спланировать порог на входе: в ванной уровень пола должен быть ниже, чем в остальных помещениях.
Не забудьте про гидроизоляцию и безопасную электропроводку
Не хотите стать проблемными соседями, которые периодически затапливают квартиры снизу? Тогда позаботьтесь о гидроизоляции. Слоем влагостойкого материала покрывайте самые уязвимые места — пол и стены около ванны или душевой кабины. Обеспечить безопасность в санузле поможет влагозащищенная электрика: при покупке освещения обращайте внимание на показатель IP. Он должен быть выше 44.
Продумайте вентиляцию
Чтобы санузел прослужил долго, необходимо предупредить появление плесени и грибка, которые часто встречаются именно в ванной комнате. Организмы выбирают это помещение из-за сырости. Контролировать уровень влажности можно с помощью вентиляции: некоторые размещают системы в нижней части двери. Хорошим решением станет автоматический датчик влажности, который устанавливают в воздуховод вместе с вентилятором.
Выбирайте качественную сантехнику
Покупка сантехники — один из самых ответственных моментов. К счастью, сегодня представлено много качественных моделей, которые прекрасно дополнят пространство и будут радовать вас не один год. Во время шопинга присмотритесь к сантехнике с уникальными характеристиками: унитазам с бесшумным сливом, раковинам и душевым поддонам со специальным покрытием.
Продумайте материалы для отделки пола и стен
На рынке есть огромное количество материалов, которые помогут воплотить в жизнь ваши дизайн-идеи. Чаще всего для отделки ванной комнаты выбирают плитку — доступный и неприхотливый материал самых разных форм, размеров и цветов украсит любой санузел. Любители экспериментов для отделки стен используют влагостойкие обои. В последнее время серьезным конкурентом плитки стал керамогранит: технологичный и прочный материал имитирует природные поверхности и выглядит фантастически.
Не экономьте на плитке
Некоторые экономят на отделке, и делают это очень зря. Недорогая плитка часто ломается, а не режется, да и неровные углы могут стать для хозяина ванной комнаты большой проблемой. Поэтому отдавайте предпочтение качественной плитке. Кстати, без хорошего плиточного клея здесь тоже не обойтись. Учесть нужно сразу несколько факторов: основание, на которое будут укладывать плитку, особенности и размер самой плитки, а также степень адгезии клея.
Обставляйте ванную качественной мебелью
Тумбочки, комоды и другие системы хранения лучше продумать на этапе планировки. В противном случае возникают ситуации, когда не находится места бытовой химии, средствам личной гигиены или даже полотенцам. Важно обставить ванную комнату функциональной и качественной мебелью, которая не только вписывается в интерьер, но и комфортна в использовании.
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