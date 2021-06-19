7 советов для ремонта ванной комнаты, которая прослужит долгие годы

Подготовьте помещение

Перед ремонтом любое помещение нуждается в тщательной подготовке, и ванная не является исключением. Удалите с пола, потолка и стен старые покрытия и штукатурку. Внимательно проследите за тем, чтобы поверхности были идеально ровными. Если нарушить это правило, плитка может отвалиться. Также не забудьте спланировать порог на входе: в ванной уровень пола должен быть ниже, чем в остальных помещениях.

Не забудьте про гидроизоляцию и безопасную электропроводку

Не хотите стать проблемными соседями, которые периодически затапливают квартиры снизу? Тогда позаботьтесь о гидроизоляции. Слоем влагостойкого материала покрывайте самые уязвимые места — пол и стены около ванны или душевой кабины. Обеспечить безопасность в санузле поможет влагозащищенная электрика: при покупке освещения обращайте внимание на показатель IP. Он должен быть выше 44.

Продумайте вентиляцию

Чтобы санузел прослужил долго, необходимо предупредить появление плесени и грибка, которые часто встречаются именно в ванной комнате. Организмы выбирают это помещение из-за сырости. Контролировать уровень влажности можно с помощью вентиляции: некоторые размещают системы в нижней части двери. Хорошим решением станет автоматический датчик влажности, который устанавливают в воздуховод вместе с вентилятором.

Выбирайте качественную сантехнику

Покупка сантехники — один из самых ответственных моментов. К счастью, сегодня представлено много качественных моделей, которые прекрасно дополнят пространство и будут радовать вас не один год. Во время шопинга присмотритесь к сантехнике с уникальными характеристиками: унитазам с бесшумным сливом, раковинам и душевым поддонам со специальным покрытием.

Продумайте материалы для отделки пола и стен