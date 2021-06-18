Эксперт назвал золотые правила полива в жару. Их должен соблюдать каждый садовод

· Мало кто не знает, что когда стоит жаркая ясная погода, в поливе нуждаются овощные грядки, цветочные клумбы и газоны. К сожалению, люди часто к поливу подходят совсем неправильно, поливая растения слишком часто, но поверхностно. Полив должен быть редким, но основательным — в противном случае корни устремятся к поверхности и вероятность гибели растения повысится. Чем жарче день, тем больше воды нужно растению, но это вовсе не означает, что поливать нужно три раза в день — просто используйте больше воды.

· Самый простой способ понять, достаточно ли воды получили растения, прощупать почву. Если под верхним мокрым слоем вы нащупаете сухую землю, продолжайте поливать.

· Особенно важен правильный полив для растений с крупными листьями — они от жаркого солнца могут погибнуть довольно быстро. Конечно, поливать нужно корни, а не листья.

· Опасна засуха для недавно высаженных растений и свежепосеянных газонов — в сухую погоду, подобную той, что установилась сейчас, их тоже нужно как следует поливать.

· Обеденное время — не лучшее время для полива. По возможности следует поливать растения ранним утром или уже вечером, когда температуры воздуха не так высока и вода не будет интенсивно испаряться. Обязательно воспользуйтесь возможностью и полейте сад, если стало пасмурно. Полезен полив и после дождика — в уже влажную почву вода проникает лучше.

· Не используйте для полива холодную или горячую воду. Большинство растений лучше всего переносят воду комнатной температуры. Ледяная же вода может приводить к заболеваниям растений, поэтому ей лучше сначала дать нагреться на солнце.

· Если хочется поливать реже, поможет рыхление почвы и мульчирование. В почве, укрытой мульчей из коры, влага сохраняется дольше, что позволяет сократить частоту полива.

· Предотвратить высыхание газона помогает его более редкая стрижка. Если предстоит засуха, позвольте траве достигнуть хотя бы десятисантиметровой высоты, чтобы она защищала себя сама, отбрасывая тень.