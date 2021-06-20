5 способов очистки плитки от мыльных разводов. Полезные советы мам и бабушек

Используемые средства должны быть жидкими или кремообразными, поскольку твердые частицы порошка могут поцарапать кафель. Лучше исключить любые металлические губки, жесткие щетки и другие инструменты, которые могут повредить поверхность. Любые процедуры по очистке кафеля желательно проводить в резиновых перчатках, иначе есть риск повредить кожу рук или вызвать аллергические реакции.

Первый способ очистки плитки

В полтора литра горячей воды добавить 30 грамм лимонной кислоты, сок половины лимона и три столовых ложки жидкого мыла. Все тщательно перемешать. Получившийся раствор залить в пульверизатор и распылить по поверхности плитки. Если нет пульверизатора, нанести раствор подручными средствами, такими как губка или тряпочка. После распределения раствора по поверхности, абразивной стороной губки для посуды пройтись по загрязненным местам. Буквально за считанные секунды будет заметен эффект. Лимонная кислота удаляет всякого рода загрязнения и даже известковый налет, а также дезинфицирует поверхность.

Другой раствор, который отмывает все

В полтора литра теплой воды добавить две столовые ложки пищевой соды, одну столовую ложку уксусной эссенции и одну столовую ложку лимонного сока или лимонной кислоты. В полученной смеси смочить губку и пройтись по загрязненной поверхности.

Третий, самый бюджетный способ

На два литра воды добавить целую пачку лимонной кислоты. Затем в полученном растворе смочить тряпочку, слегка отжать и протереть все поверхности. Через пять минут новую тряпочку смочить в чистой воде, отжать и снова протереть те же поверхности. Затем пройтись сухой тряпочкой еще раз по кафелю, для того, чтобы навести блеск.

Очень сильное средство для тяжелых загрязнений

На сто грамм лимонной кислоты добавить пять столовых ложек теплой воды. Тщательно перемешать до растворения кислоты. Полученную кашицу распределить по загрязненной поверхности, оставить для реакции на 30 — 60 минут. По истечении времени пошаркать губкой и промыть поверхность. Плитка станет идеально чистой.