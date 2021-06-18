Как выбрать функциональное и соответствующее интерьеру освещение?
Кадри Хийбус из Lampard рекомендует начинать планировать освещение заранее. В идеальной ситуации расположение светильников можно наметить и самому, и в этом случае определенно стоит проконсультироваться с дизайнером по освещению, чтобы расположение и количество светильников соответствовало архитектуре и назначению помещения. Одинаково некомфортно находиться как в слишком темном, так и в чрезмерно освещенном помещении.
Система освещения Acrobates от DCW позволяет собирать самые разные комбинации и требует лишь одного источника питания.
Хотя в новостройках зачастую уже установлены источники питания для светильников, с помощью специалистов все же возможно создать умное и индивидуальное решение освещения. При этом нет причин избегать светильников всемирно известных производителей. Стоит помнить, что известный бренд не всегда означает высокую цену, но определенно означает качественную продукцию и последующее обслуживание.
Шинная система освещения – это, безусловно, не только тренд в дизайне интерьеров. Это практичное и гибкое решение для мест, где в помещении требуется больше светильников, чем установлено источников питания. На шину всегда можно добавить светильников, и с шины можно подвести питание даже для подвесного светильника. На фото – шинный светильник польского производителя светильников Aqform. Aqform известен своими высокими техническими возможностями и приемлемым уровнем цен.
Кадри Хийбус рекомендует не зацикливаться на трендах, поскольку хорошее решение освещения неподвластно времени и сочетается с самыми разными стилями. В приоритете – качественный дизайн и хорошие технические решения. Например, стеклянный плафон, который вручную выдул мастер-стеклодув, – это нечто иное, чем светильник, вышедший с заводской линии.
Светильники серии GRAS от DCW – хорошие спутники жизни, готовы послужить нескольким поколениям. Благодаря своему простому и эргономичному дизайну они стали первыми светильниками, которые в начале 20 века приобрели широкую популярность на заводах, в рабочих помещениях, а также в домах. Светильники GRAS также были фаворитами легендарного архитектора Ле Корбюзье.
Конечно, не все светильники должны быть, так сказать, из одной семьи. В то же время подбор сочетающихся между собой светильников может оказаться настоящей головной болью, особенно если нет планов нанимать дизайнера интерьера. В этом случае стоит попросить совета в Lampard Studio, где дизайнер поможет создать исходящее из интерьера и целостное решение освещения. Освещение должно соответствовать предназначению помещения и быть эстетичным и интуитивным. Хороший свет добавляет помещению ценности. Большинство не сможет сразу сориентироваться в технических характеристиках светильников, и в этом нет необходимости, если можно попросить совета у специалистов.
Чтобы создать единое целое, светильники не должны быть из одной семьи. В ассортименте Aqform есть много сочетающихся между собой светильников.
Lampard Lighting Studio ждет вас в гости по адресу Рауа, 10, Таллинн. До посещения стоит дать знать о своем визите. Для этого напишите на info@lampardstudio.ee.