21.06.2021, 07:34
Планируете построить дом? Подождите до следующего года
Unsplash
Сильно выросшие цены на строительные материалы начнут снижаться в январе следующего года, пишет генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос на портале Ehitusuudised.
Статистически проценты небольшие, но в реальности рост цен более ощутим.
Роос отмечает, что многие компании ищут возможности отказаться от уже заключенных соглашений, поскольку боятся, что финансово не выйдут в плюс: “При заключении сделки у них не было страха, но теперь, когда условия сделки надо выполнять, страх возник. Причина — неизвестность касательно доступности строительных материалов и роста цен”.
“Можно ожидать, что к середине зимы рынок успокоится и в январе-феврале снова появится возможность заключать хорошие договора”, — заключает эксперт.