22.06.2021, 12:30
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как роскошно цветет одна из крупнейших коллекций пионов в странах Балтии
Māris Stiprais/Stiprs foto
Июнь — то самое время, когда в садах постоянно что-то цветет: только заканчивают обильно цвести рододендроны, как на смену им приходят пионы и розы. Одна из крупнейших коллекций пионов в странах Балтии находится в Калснавском дендрарии в Латвии, пишет Delfi.lv
Пионы в Калснаве выращивают уже 15 лет. В настоящее время в коллекции LVM Kalsnava Arboretum можно увидеть 300 различных сортов пионов. Это одна из крупнейших общедоступных коллекций пионов в странах Балтии.
На территории LVM Kalsnava Arboretum также обустроен особый хвойный лабиринт, сад гортензий, рододендроновый лес, а также смотровая вышка с видом на живописные окрестности.
И вот как сейчас выглядят пионы в Калснавском дендрарии (фотографиями мы обязаны Марису Стипрайсу):