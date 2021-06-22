ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как роскошно цветет одна из крупнейших коллекций пионов в странах Балтии

Пионы в Калснаве выращивают уже 15 лет. В настоящее время в коллекции LVM Kalsnava Arboretum можно увидеть 300 различных сортов пионов. Это одна из крупнейших общедоступных коллекций пионов в странах Балтии.

На территории LVM Kalsnava Arboretum также обустроен особый хвойный лабиринт, сад гортензий, рододендроновый лес, а также смотровая вышка с видом на живописные окрестности.

И вот как сейчас выглядят пионы в Калснавском дендрарии (фотографиями мы обязаны Марису Стипрайсу):