ФОТО | Необычное жилье: зеркальные домики посреди леса

Так, несколько зеркальных домиков были построены в Канаде, прямо посередине леса, где они практически сливаются с окружающей их природой. Необычные коттеджи под названием The Arcana Wellness Retreat находятся в Онтарио, пишет портал Uncrate. Они были созданы компанией Leckie Studio Architecture + Design.

Фасад такого домика, выполненный из отполированной нержавеющей стали, позволяет коттеджам практически полностью сливаться с обступающим их лесом. Интерьер домика также призвать "поддерживать" связь строения с его окружением – в его отделке использованы светлые деревянные панели и большие панорамные окна.

В каждом номере есть кровать размера queen-size, мини-кухня, рабочее место и ванная комната, а на улице - собственная терраса и место для костра. Чтобы в полной мере ощутить целебные свойства природы, гости могут посетить сауну на территории отеля, отправиться в поход или прогуляться в лесу с гидом.

Интересно, что посетители зеркального дома могут оставаться здесь минимум на две ночи. По информации Findarcana.com, в 2021 году все дома уже зарезервированы.