Департамент статистики: индекс цен на жилье повысился на 6,6%

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в первом квартале на индекс на жилье более всего повлиял рост цен на квартиры в Таллинне. “В сравнении с четвертым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли в целом на 7,5%, а в сравнении с первым кварталом — на 8,6%”, — прокомментировала Сяйнаст.

Цены на дома выросли в первом квартале в сравнении с предыдущим на 4,5% и в сравнении с тем же кварталом прошлого года — на 2,2%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале повысился по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 5,5% и по сравнению с первым кварталом — на 6,5%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.